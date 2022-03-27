Американцы - россиянам: Если хотите разговаривать как серьезные люди, уберите Путина 3 27.03.2022, 15:59

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Диалог Запада с Россией возможен при одном условии.

Бывший российский вице-премьер Альфред Кох написал о том, зачем Западу диалог с Россией.

— Вот и подошел к концу тридцать первый день войны. Если никаких изменений не происходит, значит, все плохо. Значит, продолжают погибать люди, разрушаться города, рушится экономика... — пишет Альфред Кох. — Байден назвал Путина «мясником». Кремль обиделся и сказал, что такие высказывания «сужают поле для диалога». Это меня несколько удивило: оказывается российские власти считают, что диалог еще возможен...

Интересно, как они себе его представляют? И зачем Западу диалог с Россией? Поймите меня правильно: я вовсе не против диалога.

Но при одном условии: если твой визави садится за стол переговоров, чтобы достичь каких-то договоренностей и потом их выполнить. Но какой смысл вести переговоры с людьми, которые все время врут и отказываются от взятых на себя обязательств?

Подписали Будапештский меморандум — кинули. Признали украинские границы — обманули. А уж сколько раз Путин врал своему собственному народу — не выговорить. И про то, то конституцию менять не будет, и что пенсионный возраст не повысит никогда в жизни, и что выборы губернаторов сохранит.

И вот Россия напала на Украину. Хотя все кремлевские чиновники в один голос все предыдущие месяцы клялись, что этого они даже в мыслях не держат...

Теперь путинские чиновники говорят, что Америка «сужает поле для диалога». Они находятся в полной уверенности, что кому-то (кроме, разумеется, душки Макрона) этот диалог еще интересен. Что все только и ждут сигнала из Москвы, чтобы его начать.

Вот, например, Лавров своим собственным ртом говорил, что никакого нападения никто не готовит. Буквально за несколько дней до нападения. И теперь, наверное, очень собой доволен как он всех обдурил.

И? Как насчет «поля для диалога»? Он его этим своим враньем расширил или сузил? Вот мне нравятся эти ребята! Они врут напропалую уже много лет. Обманывают, жульничают, выкручиваются. И параллельно с этим грабят свой собственный народ, а теперь еще и убивают соседний. И при этом находятся в искренней убежденности, что «поле для диалога» сужают не они, а Байден.

В свое время Гитлер довел ситуацию до того, что союзники договорились не вести с ним никаких переговоров, кроме как о полной и безоговорочной капитуляции. Россия, буквально повторяя его шаги, тем не менее, считает, что поле для диалога есть и даже сокрушается, что американцы его сужают...

Сдается мне, что не за горами то время, когда диалог будет возможен лишь об этой самой полной и безоговорочной... И виноват в том, что так драматически сузилось поле для диалога будет все-таки не Байден.

Да, впрочем, что толку об этом говорить? Ясно же, что авантюра провалилась, никакого блицкрига не произошло и вместо поднимающей рейтинг «маленькой победоносной войны», Путин получил изнурительную кровавую войну на истощение. И эта война его рано или поздно уничтожит.

Такая война в конечном итоге является войной экономик. И как обложенная санкциями Россия собирается эту войну у Запада выиграть известно каждому: никак. Никак не может она выиграть такую войну.

И кто в таких условиях больше всех заинтересован в пресловутом диалоге? Что-то подсказывает мне, что это опять не Байден. И если Путин еще не запросил такого диалога, то только по одной единственной причине: у него есть атомная бомба и он собирается ее применить.

Если убрать этот фактор, то никаких других рациональных объяснений такой стратегии Путина — нет. Без применения ядерного оружия у Путина нет никаких шансов выпутаться их этой истории.

Именно поэтому Байден сегодня открытым текстом сказал, что «Путин больше не может оставаться у власти». И, как мне кажется, именно это, а не слово «мясник», вызвало такую нервную реакцию Москвы.

Потому, что США устами своего президента прямо сказали российской верхушке: хотите разговаривать как серьезные и ответственные люди — уберите Путина. Как? Это ваше дело.

Я так понимаю, что с Путиным больше никто никакого диалога вести не собирается. И именно он — главное препятствие к диалогу. Именно он сужает это самое поле. Причем сужает до полного нуля...

И как только Путин исчезнет, так сразу и война закончится. Потому что нельзя, находясь в здравом уме и твердой памяти, объяснить, зачем она вообще. И любой ответственный политик, который придет вместо Путина, если он хочет диалога, первым делом ее прекратит.

И выведет войска. И выплатит репарации. И проведет в России (не в Украине!) денацификацию. И извинится перед украинским народом. И начнет жить с ним в мире. Потому, что это правильно.

Вот это и будет победой. Нашей победой.

Потому что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Слава Украине!

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