Мэр Ивано-Франковска с гуманитарной миссией попал под обстрел под Черниговом 27.03.2022, 16:33

Несколько человек были ранены.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под вражеский обстрел возле Чернигова, когда сопровождал гуманитарный груз в город. Об этом он сообщил в Facebook.

"Мы с гуманитарной миссией ездили в Чернигов помочь фактически окруженному городу. 26 марта произошли события, о которых я вам расскажу. Мы были обстреляны врагом. Слава Богу, все живы, есть несколько ребят, которых ранили", – отметил Марцинкив.

По его словам, их автомобиль враг обстрелял перед переправой, где ранее получил ранение журналист Андрей Цаплиенко.

"Мы пытались передать специальную связь и другую гуманитарную помощь", – утверждает мэр Ивано-Франковска.

Он отметил, что помощь для черниговчан и ВСУ все же удалось передать. Также Марцинкив выразил благодарность Нежинскому городскому голове за помощь в эвакуации.

"Наш автобус фактически вышел из строя из-за выстрелов, почти решето. Война ближе, чем нам кажется", – добавил он.

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