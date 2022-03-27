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В доме украинского боксера Усика поселились российские оккупанты

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  • 27.03.2022, 16:56
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В доме украинского боксера Усика поселились российские оккупанты

На территории возле дома известного боксера оккупанты разместили военную технику.

Российские оккупанты захватили дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика, который ранее покинул Украину и начал подготовку к реваншу с британским супертяжем Энтони Джошуа, передает УНИАН.

Об этом в своем Инстаграме сообщила жена спортсмена Екатерина Усик.

"С*ки, пусть поживут, скоро их уничтожим", - отреагировала жена Усика на сообщение о том, что в их доме поселились российские захватчики.

"Поживите в моем доме! Недолго вам осталось! Дон, дон, дон", - написала Екатерина Усик.

Добавим, что семья Александра Усика ранее проживала в Ворзеле под Киевом до начала войны. Ранее жена боксера сообщала в соцсетях, что их дом в Ворзеле обстреляли российские войска.


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