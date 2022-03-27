Возле литовско-белорусской границы прошла акция против экономического сотрудничества с агрессорами 1 27.03.2022, 17:20

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Фотофакт.

Акция протеста против экономического сотрудничества Литвы с Россией и Беларусью состоялась недалеко от литовско-белорусской границы, не доезжая около 10 км до пункта пропуска Мядянинкай, сообщает корреспондент «Белсата».

Акция прошла без инцидентов, в протестах приняли участие более 200 человек.

Генеральный комиссар литовской полиции Ренатас Пожела обратился к протестующим с предложением не создавать затор движения и проводить протесты мирным путем без нарушения закона.

Было оглашено предложение встретиться с премьер- министром Литвы Ингридой Шимоните на следующей неделе в среду, чтобы изложить все требования, связанные с транзитом и перевозкой российских и белорусских грузов.

«Мы будем просить правительство Литвы немедленно приостановить торговлю с Россией и Беларусью и не поддерживать торговые отношения, не поддерживать экономически агрессоров этих стран», – говорят организаторы.

Организаторы акции – литовские активисты. Один из них – Олег Сураев – литовский блогер, стендапер, родившийся в Киеве.

Это уже вторая акция на границе по блокировке дороги. Первая акция прошла в минувший понедельник: тогда активисты перекрыли дорогу, был конфликт с водителями российских и белорусских фур.

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