С дорогих авто в Минске стали исчезать значки и зеркала 19 27.03.2022, 17:15

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Обокрали несколько владельцев Tesla.

В Московском районе четверо владельцев Tesla недосчитались зеркал заднего вида, а два внедорожника Mercedes лишились эмблем, сообщает «Онлайнер». Оказалось, что воровством наружных элементов с дорогих авто промышляет 15-летний школьник.

— Молодой человек признался, что специально выбирал премиальные авто для извлечения максимальной выгоды. «Улов» хранил на техническом этаже своего подъезда, а для реализации разместил объявления на онлайн-площадках, но продать ничего не успел, — комментируют в ГУВД Минска.

Возбуждены уголовные дела за кражи. Общая сумма ущерба составила более 7,5 тыс. рублей. Все похищенное изъято и будет передано владельцам.

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