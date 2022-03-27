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Политзаключенная Виктория Лыскович убежала с «химии»

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  • 27.03.2022, 17:24
  • 15,728
Политзаключенная Виктория Лыскович убежала с «химии»
Виктория Лыскович

В прошлом году в Бресте ее вместе с мамой судили по «хороводному делу».

Фигурант «хороводного дела» убежала с «химии» и теперь находится в Литве, передает «Белсат».

24-летняя девушка была осуждена 7 мая прошлого года в Бресте по так называемому «хороводному делу» вместе со своей мамой — Еленой. Обе получили 1,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

С 26 июля 2021 года они начали отбывать наказание. Виктория — в Витебске, Елена — в Гродно. .

«Xороводное дело» — одно из самых масштабных, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По нему уже осуждены 114 человек.

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