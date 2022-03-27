Лидер группы «Океан Эльзы» поддержал военных на Харьковщине 4 27.03.2022, 17:39

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Он встретился с ранеными бойцами в военном госпитале и с харьковскими спасателями.

Артист и общественный деятель Святослав Вакарчук, который с первых дней после вторжения РФ в Украину, присоединился в ряды тероборони и начал помогать армии, приехал на Харьковщину. Там он встретился с ранеными бойцами в военном госпитале и с харьковскими спасателями.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНИАН.

"Спасибо за поддержку и помощь даже в таких "горячих точках". Как спел сегодня Святослав в Харькове: "Продолжаем идти", - написал Синєгубов в своем Telegram-аккаунте.

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