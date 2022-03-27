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В Минске досрочно закрыли выставку: ее автор осудил нападение РФ на Украину

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  • 27.03.2022, 17:50
  • 17,758
В Минске досрочно закрыли выставку: ее автор осудил нападение РФ на Украину

Выставка открылась 17 марта и вызвала широкий резонанс.

Сегодня, 27 марта в столичном Дворце искусства досрочно закрылась персональная выставка гродненского художника-монументалиста Сергея Гриневича «Демография».

Об этом администрация Дворца сообщила на своей странице в фейсбуке, не объясняя причины. Показываем, какие картины Гриневича не понравились чиновникам в этот раз.

Выставка открылась 17 марта и вызвала широкий резонанс. Этому косвенно поспособствовала и цензура: как сообщил Гриневич на своей странице в фейсбуке, ему пришлось снять семь своих картин. Также он добавил, что еще некоторые работы снял сам «на этапе самоцензуры».

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