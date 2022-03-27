Россия вчера запустила рекордное количество ракет по Украине 11 27.03.2022, 18:13

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Украина также поставила рекорд, сбив большинство из них.

Вчера, 26 марта, по территории Украины было выпущено рекордное количество ракет. Большую их часть сбила украинская ПВО.

Издание The Insider сообщает, что 26 марта российская армия запустила наибольшее число ракет с момента начала конфликта.

"52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси", - говорится в издании.

При этом украинские силы ПВО сбили большую их часть.

"При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе. Россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.", - отмечает The Insider.

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