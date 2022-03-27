Дуда: Позиция Орбана по Украине дорого обойдется Венгрии 22 27.03.2022, 18:51

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Венгрия практически полностью зависит от России.

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал отношение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к войне в Украине, где гибнут тысячи людей. По словам Дуды, Орбан "находится в сложной ситуации", так как довел венгерское государство до того, что оно практически полностью зависит от России. Об этом президент Польши сказал в эфире TVN24, передает liga.net.

"Сейчас перед лицом российской агрессии против Украины, гибели тысяч людей, бомбардировок жилых массивов, сноса жилых домов российской армией, преступной деятельности в смысле международного права мне трудно понять такое отношение", – сказал он, добавив, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого.

Дуда отметил, что Орбан "находится в сложной ситуации". "Потому что он сделал так, что Венгрия практически полностью зависит от России по поставкам газа и электроэнергии, потому что у него есть российская электростанция, контракты на поставку топлива заключены с Россией", – сказал президент Польши.

Он отметил, что "энергетическая зависимость от России — проблема многих стран Евросоюза, поэтому ввести санкции на закупку топливно-энергетических ресурсов не удалось".

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