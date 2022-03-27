Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 27 марта 3 27.03.2022, 19:33

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Российские оккупанты милитаризируют зону отчуждения, боеприпасы хранят возле Чернобыльской АЭС.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС российские оккупанты ведут опасную для станции деятельность. Об этом 27 марта проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году", – говорится в сообщении.

Украинские военные предупреждают, что подобное повреждение "неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы".

"Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, с базы российских военных в Гомельской области Беларуси в Украину через город Припять и "в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции" ежедневно везут "десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов".

"Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем с Припятью городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады", – объяснили в Генштабе.

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