В Украине задержали двух агентов Кремля 8 27.03.2022, 19:53

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Их задержали на Харьковщине.

На Харьковщине пограничники задержали двух агентов Кремля.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что мужчин, которые работали на страну-агрессора, разоблачили пограничники в ходе противодиверсионных мероприятий.

Так, на одном из контрольных постов пограничники задержали мужчину, который пытался сфотографировать позиции сил обороны. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что в мобильном телефоне коллаборанта хранится история переписки с российским куратором, с определением задач по передаче координат подразделений и мест службы защитников Украины.

Теперь, вместо вознаграждения от кураторов, предателя ждет наказание в виде лишения свободы, и правоохранительные органы приложат для этого все усилия.

Кроме того, в пределах одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина России.

"Задержанный беззастенчиво, словно у себя дома, пытался вербовать местное население до вступления в Вооруженные силы страны-агрессора. Теперь и вербовщик получит по заслуге", - отметили в Госпогранслужбе.

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