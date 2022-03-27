Украинские военные захватили два новеньких российских «Урала» на Черниговщине 5 27.03.2022, 20:13

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Также уничтожили колонну техники из двух «Тигров», танка и грузовиков с боекомплектами.

Силы сопротивления Сиверщины захватили два новых российских бронированных "Урала" модели "Торнадо-У". Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Эти два грузовика влетели в копеечку моу рф, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины", - отметили военные.

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