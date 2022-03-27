закрыть
27 марта 2022, воскресенье, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные захватили два новеньких российских «Урала» на Черниговщине

5
  • 27.03.2022, 20:13
  • 7,060
Украинские военные захватили два новеньких российских «Урала» на Черниговщине

Также уничтожили колонну техники из двух «Тигров», танка и грузовиков с боекомплектами.

Силы сопротивления Сиверщины захватили два новых российских бронированных "Урала" модели "Торнадо-У". Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Эти два грузовика влетели в копеечку моу рф, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины", - отметили военные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач