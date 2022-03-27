Запрещенное Россией интервью Зеленского: полное видео 9 27.03.2022, 20:20

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Сегодня президент Украины дал первое после начала войны интервью российским СМИ.

Владимир Зеленский дал первое после начала войны большое интервью российским журналистам. С президентом Украины разговаривали главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь (он также передал Зеленскому один вопрос от главреда «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова) и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев (не путать с одноименным пропагандистом). Интервью было взято по зуму.

Днем СМИ, которые пообщались с президентом объявили о том, что вскоре оно будет опубликовано. Российский Роскомнадзор не дожидаясь его выхода запретил СМИ его публиковать.

«В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования», — говорится в сообщении российского цензора Сети.

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