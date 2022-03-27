закрыть
27 марта 2022, воскресенье, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Запрещенное Россией интервью Зеленского: полное видео

9
  • 27.03.2022, 20:20
  • 24,090
Запрещенное Россией интервью Зеленского: полное видео

Сегодня президент Украины дал первое после начала войны интервью российским СМИ.

Владимир Зеленский дал первое после начала войны большое интервью российским журналистам. С президентом Украины разговаривали главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь (он также передал Зеленскому один вопрос от главреда «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова) и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев (не путать с одноименным пропагандистом). Интервью было взято по зуму.

Днем СМИ, которые пообщались с президентом объявили о том, что вскоре оно будет опубликовано. Российский Роскомнадзор не дожидаясь его выхода запретил СМИ его публиковать.

«В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования», — говорится в сообщении российского цензора Сети.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач