Минчанин сбросил полено на Mazda соседа, потому что «не может купить такую машину» 14 27.03.2022, 20:32

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Нестраховой случай.

О проблемах с парковкой в больших городах можно говорить бесконечно. Наверняка многим жителям столицы знакома ситуация, когда после работы приходится тратить время на то, чтобы найти свободное место для личного авто, пишет av.by. А ещё эти соседи с активной гражданской позицией, готовые на клочки разорвать человека, перегородившего машиной тротуар или выход из подъезда...

Жанна стала участницей такого конфликта. Правда, её ситуация гораздо более запутанна и похожа (ну почти) на настоящий боевик по-белорусски. В этой истории есть всё: пьяный сосед, возомнивший себя народным мстителем, запуганные свидетели и пропавшие вещдоки.

«Смотрю в окно: на помятой крыше лежит полено»

9 июня 2019 года — эту дату Жанна не забудет никогда. В летний день почти ничто не предвещало беды. Сын героини должен был подъехать на маминой Mazda CX-5, чтобы вместе с ней отправиться в больницу к отцу (того недавно разбил инсульт). Передать нужно было несколько сумок с вещами. Игорь, не найдя удобного места для парковки, поставил автомобиль около подъезда — там, куда выходит мусоропровод. Машина не перегораживала вход и дожидалась своих хозяев под общим балконом.

Игорь в это время поднялся на второй этаж, чтобы помочь Жанне с сумками. Прошло 5—10 минут, наши герои уже собирались выходить, как вдруг под окнами раздался грохот.

— Удар был такой, будто полдома обрушилось! Я подбежала к окну и увидела: на моей машине лежит… полено. Помята крыша, разбито лобовое стекло, сломаны щётки…

К сожалению, герои фотографии не сделали: находясь в шоковом состоянии, просто не сообразили. Надеялись, что весь кошмар зафиксируют милиционеры. Снимки действительно приложены к материалам дела, но скопировать их Жанне впоследствии не позволили.

— Пока набирала номер милиции, сын успел выскочить в подъезд. Спустя считаные минуты я побежала на улицу за ним, но около авто встретила лишь соседку Эллу с мамой. Они, увидев меня, закричали: «Беги наверх, Игорь поймал преступника!»

Более точные координаты Жанне не сообщили, поэтому ей пришлось преодолевать семь этажей пешком. Точнее, бегом. Недалеко от выхода на общий балкон её сын действительно удерживал соседа Анатолия, от которого пахло алкоголем.

— Мы проживаем в этом доме уже 45 лет, поэтому большинство жителей знаем лично. Анатолий учился в спецучреждении, периодически выпивает на лавке у подъезда, положительно охарактеризовать его не могу. Тем не менее мы с ним всегда здоровались, я даже работала с его мамой. Конфликтов у нас не возникало.

Мужчина вину отрицать не стал, сразу признался, что полено — его рук дело. Громко требовал отпустить его.

— Я вновь набрала милицию, чтобы поторопить правоохранителей. Объяснила: мы удерживаем преступника! Видимо, по этой причине они приехали к нам в полной экипировке: в защитных шлемах, жилетах с видеорегистраторами на груди.

Виновник вновь дал признательные показания сотрудникам органов. Его, конечно же, задержали и увезли в приёмник. Полено — орудие преступления — погрузили в специальный целлофановый пакет и тоже забрали.

— Всё длилось очень долго: несколько раз допрашивали меня с сыном, Анатолия… Конечно, к мужу в больницу я так и не успела. Вместо этого пришлось ехать в сервисный центр Mazda, чтобы оценить ущерб. Он, к слову, составил 2 000 рублей.

Следующие пять месяцев Жанна ходила в отделение милиции как на работу. Снова допросы, очные ставки с участием подозреваемого, следственные эксперименты… Анатолия успели свозить к судмедэкспертам, он был признан вменяемым в момент совершения преступления.

Работа, казалось, кипит. Вот-вот Анатолия официально объявят виновным, у него можно будет потребовать компенсацию…

— Конечно, мне было интересно узнать мотив нашего соседа, ведь мы никогда не ссорились! Как указали в протоколе, мужчине не понравилось то, что у него низкий заработок и нет возможности купить такую же машину. Вторая причина — он хотел выразить свой протест против неправильно припаркованных во дворе автомобилей.

Дело закрыли, потому что подозреваемый «пошутил»

В присутствии правоохранителей, по словам Жанны, Анатолий не раз приносил свои извинения и каялся в содеянном. Лично побеседовать с соседом не удалось: он перестал даже здороваться. К тому же тут наших героев ожидал абсолютно непредсказуемый поворот событий.

— Внезапно я получаю уведомление о приостановлении уголовного дела и позже — о закрытии. Якобы преступник не найден! Но вот же он: живёт над нашей квартирой, на пять этажей выше. Он ведь признавал свою вину! Как выяснилось, Анатолий в конце октября резко отказался от всех своих показаний. Якобы он их придумал, а признания были шуткой, чтобы нас позлить.

Жанна жаловалась в прокуратуру и начальнику Следственного комитета Фрунзенского района, неоднократно просила ознакомить её с материалами дела. Это получилось далеко не с первой попытки.

— Там огромное дело, сфотографировать его не позволили. Я приходила несколько раз, переписывала всё вручную: количество страниц, документов, что и как указано в протоколах… В материалах также присутствовали два диска CD-R — это записи с камер наблюдения около подъезда. Позже один из них исчез. А второй был повреждён из-за того, что в момент, когда я его просматривала, в здании отдела милиции пропало электричество.

Тем не менее я успела увидеть на записи важные кадры. Камера зафиксировала, как в момент падения полена на машину к подъезду подходила соседка Элла с мамой. Та самая, которая в злополучный день сообщила мне, что мой сын поймал преступника. Почему это важно? Дело в том, что Элла впоследствии сказала следователю, будто её не было на месте преступления и она ничего не видела! Я даже звонила ей и пыталась выяснить, почему она соврала правоохранителям. Соседка ответила: «Я не хочу, чтобы нас с мамой (у неё больное сердце) вмешивали в эту историю».

Следователи, которые вели запутанное дело, несколько раз менялись. Жанна выяснила, что то самое полено на экспертизу отправили только спустя 5 месяцев. Никаких отпечатков на нём уже не оказалось.

— Я отправила начальнику экспертизы письмо, в котором спросила: может ли быть такое, что за 5 месяцев отпечатки пропали? Мне ответили: это не исключено. Более того, на следы влияет множество факторов: как преступник держал полено, насколько потные у него были руки…

— Что ещё меня удивило: следователь не запросил записи с нагрудных видеорегистраторов милиционеров, которые приезжали к нам на задержание. После моей очередной жалобы выяснилось, что в Департаменте охраны они хранятся только 3 месяца. В ДО мне подтвердили: записи удалили по истечении этого срока, так как насчёт них никто не обращался!

Нужно отметить: двое следователей после многочисленных жалоб Жанны были депремированы. Но такой результат нашу героиню не устраивает.

— Дело не в деньгах. Мы давно отремонтировали машину своими средствами. Хочется, чтобы справедливость восторжествовала и преступник был наказан!

— Более того, поражает халатность, с которой следователи отнеслись к этому делу. Утеряны и повреждены вещественные доказательства, одна из важнейших экспертиз проводилась почти через полгода после преступления. Подозреваемый то признаётся во всём и извиняется, то отказывается от показаний. Кому это всё выгодно? Сейчас я готовлю обращение к начальнику городского управления Следственного комитета и надеюсь достучаться до правды.

Что делать, если вы оказались в такой же ситуации?

Во-первых, сразу же вызывайте милицию и контролируйте, чтобы все повреждения, которые получил автомобиль, были зафиксированы. Самому тоже стоит сделать как можно больше снимков и записать видео. Во-вторых, пока правоохранители в пути, опросите потенциальных свидетелей и уговорите их дождаться приезда милиции.

Дальше дело за следствием. Вам же стоит обратиться за оценкой причинённого ущерба в сервисный центр или страховую компанию.

— При наличии оснований может быть проведена проверка в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, — комментирует Дмитрий Дятчик, адвокат ЮК Октябрьского района г. Гродно. — В ходе неё может быть назначена экспертиза на предмет установления размера ущерба, причинённого имуществу гражданина, а также умысла лица на повреждение имущества.

При причинении вреда на сумму, которая в сорок и более раз превышает размер базовой величины, при наличии умысла лица на повреждение имущества, а также иных признаков состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Беларусь, может быть решён вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица, причинившего ущерб. В таком случае взыскать компенсацию будет возможно путём предъявления гражданского иска в уголовном процессе. В иных случаях взыскать причинённый ущерб возможно путём предъявления иска в порядке гражданско-процессуального судопроизводства.

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