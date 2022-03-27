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Украинская ПВО за день сбила вражеских ракет на 450 млн долларов

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  • 27.03.2022, 20:38
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Украинская ПВО за день сбила вражеских ракет на 450 млн долларов

Это рекорд.

26 марта вооруженные силы РФ одномоментно выпустили по территории Украины 70 ракет. 18 из них было выпущено с территории Республики Беларусь. Остальные 52 – с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя. За все время войны с Россией это рекордный показатель.

Об этом сообщило издание The Insider.

В ценах 2020 года, общие прямые производственные расходы на эти ракеты составляют примерно 340 миллионов долларов. С учетом логистики – их стоимость может доходить до полумиллиарда долларов США одномоментно только с кораблей Черноморского флота.

При этом надо подчеркнуть, что рекорд в этот день поставили не только россияне, но и ВСУ. Так, 26 марта ПВО Украины сбила рекордное количество российских ракет. Сообщается, что из 70 до места назначения долетело всего 8. Все остальные были сбиты в небе. Россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.

Если предположить, что стоимость этих ракет составляет примерно 500 миллионов долларов США, то РФ в тот день попросту спустила в унитаз более 400 миллионов долларов.

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