Стали известны подробности гибели белорусского добровольца Дмитрия Апанасовича в бою под Ирпенем 8 27.03.2022, 21:25

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Рассказывают его соратники.

Белорусский доброволец из батальона Калиновского Дмитрий Афанасьевич погиб в бою под Ирпенем. Вот что было в тот день.

24 марта Дмитрий попал под артиллерийский обстрел.

«Террор» на своем боевом посту прыгнул в окоп, чтобы укрыться, но снаряд попал в дом, и осколки срикошетили и попали на «Террора». Ему на месте сразу оказали медицинскую помощь. Его состояние было тяжелым, но стабильным. После была эвакуация, и по словам тех, кто эвакуировал, его передали медикам в стабильном состоянии. Но, к сожалению, ранение было очень тяжелым, и «Террора» не удалось спасти», — рассказал соратник Дмитрия во время брифинга.

Сообщалось, что в том бою белорусский батальон уничтожил три единицы техники противника.

Апанасовичу было 32 года. Это уже третий белорус, который погиб, защищая Украину.

Батальон Калиновского участвовал в боевых действиях в районе Василькова, в операции по освобождению Бучи, в теробороне Киева.

Всего на данный момент в составе различных формирований на украинской стороне воюют несколько сотен граждан Беларуси.

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