Зеленский: Обмен пленными «всех на всех» не сработал 9 27.03.2022, 21:31

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Президент Украины рассказал о скотстве Путина.

Российская сторона уже несколько лет ведет себя "по-скотски" в вопросе обмена пленными, заложниками и удерживаемыми лицами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью независимым российским журналистам, сообщает "Медуза".

По его словам, Украина не держит информацию о взятых в плен в секрете и передает России все списки военнопленных.

Зеленский рассказал, что в нему обратились украинские военные с предложением обменять всех на всех и не ждать конца войны.

"Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех. Вот есть там сегодня столько-то — давайте поменяем на столько-то. Это не важно. Не мериться 10 на 10, 11 на 11. Ой, подождите, мы еще подсобираем. Это то, что они делают сейчас с гражданскими людьми… Просто свинство какое-то", - говорит президент Украины.

Он предупредил, что если Россия будет воровать украинских детей, то Киев откажется от переговоров и уйдет со всех переговорных площадок

"Это скотство я видел в Минском процессе. Я назвал это скотством [еще] тогда. Мы договорились с Путиным в 2019 году, что поменяем всех на всех (имеются в виду пленные, появившиеся в ходе войны на Донбассе, — Ред.) в ближайшие два месяца. У нас был прекрасный обмен — около 110, по-моему, людей. Оставался еще список с их стороны — все никак они не могли дать, кто же их люди у нас в тюрьмах. Наши списки мы передали, копию отдавали в ОБСЕ; копии все я отдал, т. к. там еще были и по крымским ребятам вопросы. Передал на всякий случай. Мы передали списки туркам, немцам, французам, русским. Всем передали — и специально ОБСЕ. Чтобы не было потом никаких вопросов. Все закончилось. Никого они нам не поменяли, никакие "всех на всех" не сработало тогда", - добавил украинский лидер.

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