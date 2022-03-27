Украинский защитник «Эвертона» Миколенко – о российских футболистах: Если бы они нас поддержали, люди бы их послушали 2 27.03.2022, 21:55

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Можно было бы спасти сотни человеческих жизней.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о том, как пытался связаться с Артемом Дзюбой, передает «Трибуна».

«Была очень большая агрессия, и она остается естественно. Я просто ненавижу таких людей. Я ему написал сначала в директ. Просто спросить, что вы вообще думаете себе. Написал я в первый день войны.

Через два-три дня я понял, что бесполезно. Он не отвечает. Он капитан сборной. Информационная война – тоже очень важна. Если бы они поддержали, люди бы их послушали. Можно было бы спасти сотни человеческих жизней. Но они этого не отстреливают, не понимают. Я не понимаю, что у этих людей в голове. Мы говорили об этом с Андреем Ярмоленко. Их всех там не посадят за высказывания.

Если ты нормальный капитан и человек слова, нормальный адекватный человек, то можешь так организовать, чтобы все игроки сборной высказали свое мнение. Всех не посадят, я на 100% уверен. Один только Смолов высказался из футбольного мира России. За это ему большой респект. Он один не побоялся.

Я искал контакты с Дзюбой, звонил, писал – заблокировано везде», – сказал Миколенко.

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