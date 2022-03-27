Украинские штурмовики ликвидировали наблюдательный пункт Росгвардии из Дагестана 27.03.2022, 22:14

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Двое росгвардейцев уничтожены, остальные бежали.

Украинские военные ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов-наемников из Дагестана, воюющих в Украине на стороне РФ, сообщает телеграм-канал "Последний Блокпост", и публикует фотографии с места событий.

"Штурмовики 128-й бригады поджарили наблюдательный пункт Росгвардии из Дагестана. В результате боестолкновения, которое длилось несколько минут, уничтожен военный "Урал" и двое росгвардейцев (враги сгорели и идентификации не подлежат). Остальные гвардейцы сбежали", - говорится в сообщении.

На фотографиях видна сожженная техника оккупантов. На месте их прежней дислокации остались их документы и личные вещи.

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