закрыть
27 марта 2022, воскресенье, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские штурмовики ликвидировали наблюдательный пункт Росгвардии из Дагестана

  • 27.03.2022, 22:14
  • 10,986
Украинские штурмовики ликвидировали наблюдательный пункт Росгвардии из Дагестана

Двое росгвардейцев уничтожены, остальные бежали.

Украинские военные ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов-наемников из Дагестана, воюющих в Украине на стороне РФ, сообщает телеграм-канал "Последний Блокпост", и публикует фотографии с места событий.

"Штурмовики 128-й бригады поджарили наблюдательный пункт Росгвардии из Дагестана. В результате боестолкновения, которое длилось несколько минут, уничтожен военный "Урал" и двое росгвардейцев (враги сгорели и идентификации не подлежат). Остальные гвардейцы сбежали", - говорится в сообщении.

На фотографиях видна сожженная техника оккупантов. На месте их прежней дислокации остались их документы и личные вещи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач