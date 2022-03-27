Чехия заморозила активы подсанкционных граждан и компаний РФ на сотни миллионов крон 27.03.2022, 22:30

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Об этом заявил президент Украины.

Чешская Республика заморозила активы на сотни миллионов крон, принадлежащие российским гражданам и компаниям, против которых были введены санкции Евросоюза за вторжение России в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала в эфире České televize 27 марта.

Он заявил, что государство сейчас ограничено законодательством в возможностях налагать более жесткие меры, но вскоре в него намерены принять изменения.

"Мы настроены решительно, мы заморозили активы российских олигархов на сотни миллионов крон (1 чешская крона = $0,04. – Прим.)… И мы будем продолжать это делать", – сказал глава чешского правительства.

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