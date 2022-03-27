закрыть
27 марта 2022, воскресенье, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чехия заморозила активы подсанкционных граждан и компаний РФ на сотни миллионов крон

  • 27.03.2022, 22:30
  • 2,034
Чехия заморозила активы подсанкционных граждан и компаний РФ на сотни миллионов крон

Об этом заявил президент Украины.

Чешская Республика заморозила активы на сотни миллионов крон, принадлежащие российским гражданам и компаниям, против которых были введены санкции Евросоюза за вторжение России в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала в эфире České televize 27 марта.

Он заявил, что государство сейчас ограничено законодательством в возможностях налагать более жесткие меры, но вскоре в него намерены принять изменения.

"Мы настроены решительно, мы заморозили активы российских олигархов на сотни миллионов крон (1 чешская крона = $0,04. – Прим.)… И мы будем продолжать это делать", – сказал глава чешского правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач