Чехия заморозила активы подсанкционных граждан и компаний РФ на сотни миллионов крон
- 27.03.2022, 22:30
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Об этом заявил президент Украины.
Чешская Республика заморозила активы на сотни миллионов крон, принадлежащие российским гражданам и компаниям, против которых были введены санкции Евросоюза за вторжение России в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала в эфире České televize 27 марта.
Он заявил, что государство сейчас ограничено законодательством в возможностях налагать более жесткие меры, но вскоре в него намерены принять изменения.
"Мы настроены решительно, мы заморозили активы российских олигархов на сотни миллионов крон (1 чешская крона = $0,04. – Прим.)… И мы будем продолжать это делать", – сказал глава чешского правительства.