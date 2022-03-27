Зеленский: Я предлагал защитникам Мариуполя покинуть город, но они отказались 1 27.03.2022, 22:56

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Об этом он сказал в интервью российским медиа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал защитникам Мариуполя покинуть город, но те отказались. Об этом он сказал в интервью российским медиа.

По словам Зеленского, семьи украинских военнослужащих, которые стоят на защите Мариуполя, обращались к нему, а сам он минимум раз в два дня выходит на связь с военными.

"Я им говорил, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно быть, и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Они сказали, что… Но я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем (покинуть город, – ред.). Тут раненые люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли, в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах, просто валяются трупы. Их никто не убирает – российских солдат и граждан Украины, всех", – сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские военнослужащие защищают город, защищают раненых и защищают мертвых, которых они хотят похоронить. При этом российские военные не дали вывезти ни раненых, ни убитых. Также неизвестно, вывозят ли россияне собственных убитых и раненых солдат.

Зеленский сообщил, что сейчас город заблокирован российскими войсками, заблокированы все въезды и выезды, заминирован порт, внутри города – гуманитарная катастрофа, так как заехать с продуктами питания, лекарствами и водой туда невозможно. Также российские военные обстреливают гумконвои, убивают водителей.

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