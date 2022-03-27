В Украине отменили растаможку авто
- 27.03.2022, 23:38
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Сколько будет действовать новый закон.
Верховная Рада Украины отменяет с 1 апреля все налоги и сборы на импорт авто для физлиц пока действует военное положение. Отменят таможенные платежи при ввозе авто, теперь растаможка - бесплатная.
Об этом говорится в принятом Радой законопроекте №7190 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования законодательства на период военного положения".
Законопроект приняли для поддержания украинской экономики, чтобы почти весь импорт освободили от налогов.
Таким образом, с 1 апреля и до отмены военного положения временно освободят от налогов импорт авто 1, 2 и 3 групп. Единственное исключение - импорт из России.
Граждане также будут освобождены от ввозной пошлины и акциз при растаможке легковых и грузовых авто, мотоциклов, кузова авто, прицепов, полуприцепов, а также машин для перевозки 10-ти и более пассажиров.