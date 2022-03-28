США поставят Украине дизтопливо
- 28.03.2022, 0:01
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Об этом сообщила советница министра энергетики Украины.
Соединенные Штаты Америки направят в Европу дизельное топливо для нужд Украины.
Об этом сообщила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ", сообщает "Интерфакс-Украина".
"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", – сказала Зеркаль.
Она также обратила внимание на то, что в период начала посевной в Украине несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Европе закрылись на ремонты.