А там, как прежде, идет война (онлайн) 1 28.03.2022, 7:39

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Архивное фото REUTERS/Maks Levin

(Обновляется) Главные события 33-го дня.

Украина уже 33 дня останавливали российские войска. Продолжается героическая оборона Мариуполя. Николаев, Харьков и Чернигов подвергаются варварской бомбардировке, не сдаются врагу. Россия сконцентрировалась на уничтожении инфраструктуры. Украинские войска держат оборону и даже контратакуют на восточном и северном направлениях.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 33-х суток войны. Что происходило в Украине 27-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

10:11 Словакия наградила президента Украины Владимира Зеленского государственной премией Александра Дубчека – словацким символом свободы и надежды.

10:03 С начала войны России против Украины погибли уже 12 журналистов, освещавших происходившие в стране события. Еще 10 репортеров получили ранения разной степени тяжести, сообщила украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Среди погибших от рук россиян - американец, ирландец и российская журналистка.

09:58 Оккупанты продолжают "поставлять" технику украинской армии.

09:52 Хит в поддержку ВСУ - «Наші хлопці гасять москалів».

09:48 Белорусы продолжают рельсовую войну против российских оккупантов.

09:43 На снимках - результат работы операторов Сил специальных операций вместе с подразделениями Сил обороны Украины.

Часть пехоты оккупантов разбежалась по окружающим посадкам.

09:36 Накануне выходных на «Гродно Азот» остановился цех – это третий за неделю.

09:30 Украинцы показали видео горящего российского СУ-35, сбитого под Изюмом. Также в плен был взят российский летчик.

09:25 Враг меняет стратегию, в ближайшее время будет пробовать наращивать ракетные удары в разных точках Украины – Вадим Денисенко, советник главы МВД Украины.

09:19 Что происходит с ценами на Ждановичах?

09:12 Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, представила новый прототип боевого БПЛА. Он будет называться Kızılelma и будет оснащен украинскими двигателями.

09:05 ООН: 3,8 миллиона украинцев выехали из страны, еще 6,5 стали внутренними переселенцами. 13 миллионов человек «застряли» в зонах боевых действий и не могут выехать оттуда.

09:00 Российская ФСБ с 2014 года потратила миллиарды долларов на агентурную сеть в Украине, но те подставили ее на деньги.

08:51 С начала вторжения России в Украине погибли 143 ребенка, еще 216 - пострадали, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

08:46 На вручении «Оскара» объявили минуту молчания в поддержку Украины. На сцене в этот момент находилась актриса Мила Кунис, уроженка Украины. Вместе с мужем Эштоном Кетчером она собрала миллионы долларов для поддержки Родины.

08:41 Боевой дух оккупантов ниже «ватерлинии».

Бездарное командование и отсутствие мотивации привело к апокалиптическим настроениям в армии РФ.

08:35 Ракеты, выпущенные из Беларуси, попали в нефтебазу Луцка.

08:29 Украинские защитники 12 раз ударили по российским войскам, которые сосредоточены в Чернобаевке Херсонской области.

08:21 Как выглядит Мариуполь сегодня.

08:15 Так видит российское вторжение в Украину карикатурист британской газеты The Guardian.

08:10 ФСБ России конфисковала в Москве часы Audemars Piguet на миллионы долларов, чтобы отомстить Швейцарии за присоединение к санкциям ЕС из-за войны против Украины, сообщает Bloomberg.

Драгоценные часы были изъяты из местных складов фирмы спецагентами.

08:06 Российские военные покинули Славутич - мэр города Юрий Фомичев. Он подчеркнул, что Славутич не сотрудничал с оккупантами.

7:45 На Донбассе украинские военные отразили пять атак оккупантов за сутки. Уничтожена техника и живая сила врага.

7:44 Британская разведка: Россия опасается подводить корабли к побережью. Оккупант не уверен в целесообразности проведения морских операций.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uqSLD4dEuT



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aQwtKrpBTy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 27, 2022

23:50 Представители Батальона имени Кастуся Калиновского в Киеве рассказали в прямом эфире о последних новостях и ответили на вопросы.

23:30 Белорусы Эдинбурга пришли поддержать украинцев на акции в поддержку их страны.

23:15 Российский олигарх и владелец ФК "Спартак" Леонид Федун заявил, что потерял 99% состояния.

23:00 Генштаб ВСУ сообщает, что все атаки на Мариуполь были отбиты. Оккупант перестал наступать и понес тяжелые потери - 150 солдат, 2 танка, 7 БМП и 1 БТР.

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