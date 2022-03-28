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Британская разведка: Россия опасается подводить корабли к побережью

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  • 28.03.2022, 7:42
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Британская разведка: Россия опасается подводить корабли к побережью

Оккупант не уверен в целесообразности проведения морских операций.

Российские военные корабли больше не пришвартовывают во временно оккупированные украинские порты, опасаются повторения судьбы "Саратова". Прес-служба Министерства обороны Великобритании опубликовала новые разведданные в Twitter.

Российская Федерация продолжает дистанционную блокаду черноморского побережья, фактически изолируя Украину от возможности вести международную морскую торговлю. Корабли российского флота больше не приближаются к украинским берегам, чтобы не попасть под огонь.

"Уничтожение десантного корабля "Саратов" в Бердянске, вероятно, пошатнуло уверенности ВМС России в проведении операций в непосредственной близости от побережья Украины в будущем", - отмечается в сводке.

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