Минобороны Азербайджана опровергло сообщение РФ о выводе военных из села в Карабахе 7 28.03.2022, 8:03

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Баку заявило, что азербайджанская армия полностью контролирует оперативную обстановку.

Позиции азербайджанских военных в селе Фаррух (Парух) и прилегающих к нему горных районах не претерпели изменений. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана, опровергнув тем самым заявление российского оборонного ведомства об отводе азербайджанских подразделений из этого населенного пункта.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что никаких изменений в позициях армии в селе Фаррух и на окружающих высотах не произошло, а информация об отступлении подразделений с этих позиций не отражает действительности.

«Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку. Также не соответствует действительности информация в заявлении Министерства обороны Российской Федерации о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано. Хотели бы еще раз напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием „Нагорный Карабах“», — сообщило оборонное ведомство.

Азербайджанские военные также подчеркнули, что использование выражения «Нагорный Карабах» в заявлениях Министерства обороны России от 26 и 27 марта «является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией».

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о введении военного положения на территории региона.

Этому предшествовал вход вооруженных сил Азербайджана в зону ответственности миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе. Позже Минобороны России сообщило, что после переговоров азербайджанские военные были отведены из села Фаррух.

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