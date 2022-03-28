ВСУ сдерживают оккупантов, которые пытаются прорвать оборону Киева 28.03.2022, 8:09

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Оперативная информация от Генштаба Украины.

В течение тридцати трех суток Вооруженные Силы Украины сдерживают вторжение Российской Федерации. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонительной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-восточном направлениях.

Об этом в "Фейсбуке" сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на 06:00 28 марта.

Отмечается, что продолжаются оборонительные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. Кроме того, группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника в направлениях населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

"На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое", – отметили в Генштабе.

В ведомстве добавили, что на Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонительных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.

"Группировка сил и средств обороны города Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов", – говорится в сводке.

Взамен на юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на Организации оборонных мероприятий городов Кривой Рог, Запорожья и Николаева, содержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах продолжается проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.

С тем на Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил за сутки отбито 5 атак врага.

"Украинские воины уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются", - резюмировали Генеральном штабе.

В ведомстве добавили, что группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины по предыдущие сутки были уничтожены 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА различных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил, также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

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