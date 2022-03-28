Российские оккупанты ушли из Славутича
- 28.03.2022, 8:19
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Город под контролем Украины.
В воскресенье вечером, 27 марта, оккупанты покинули украинский Славутич Киевской области. Они проверяли город.
Об этом сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев, видеообращение которого обнародовали на Telegram-канале SPRAVDI.
«Они выполнили свою работу, которую хотели сделать - проверили город. Сегодня они завершили это делать и уехали. В городе больше их нет», - сказал он.
Кроме того, Фомичев заверил, что не нужно верить российской пропаганде, что якобы местные власти сотрудничают с российскими военными.
«Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем», – заявил мэр Славутича.