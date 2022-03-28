Боевой дух оккупантов ниже «ватерлинии» 2 28.03.2022, 8:29

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Бездарное командование и отсутствие мотивации привело к апокалиптическим настроениям в армии РФ.

Ожесточенное сопротивление украинской армии, силовиков, территориальной обороны и общества нанесло существенный урон оккупантам. Постоянно растущие потери и отсутствие весомых тактических достижений отражаются на моральном и боевом духе оккупационного контингента. Рашисты, страдая от холода, голода и болезней, не хотят воевать, предпочитая сдаваться в плен сразу с техникой. Дабы хоть как-то уследить за "дисциплиной" и мотивировать горе-вояк, кремлевское командование направило "заградотряды" из Чечни, которые следят за российскими солдатами и боевиками из ОРДЛО, пишет "Апостроф".

Массовые потери людей и техники

По сведениям украинского командования, за месяц войны полегло около 16 тысяч рашистов. Агрессоры потеряли более 500 танков, более 1500 бронемашин и более 260 артиллерийских систем, более 100 самолетов и 120 вертолетов, 80 РСЗО, более 45 систем ПВО, а также более тысячи единиц автомобильной техники.

Настрой большей части российских военных, как показали допросы первых "партий" пленных, изначально был на низком уровне. Многие части и соединения несколько недель перед вторжением "мариновали" у границ Украины в жестких полевых условиях. К моменту, когда фюрер отдал финальный приказ, рашисты уже были порядком уставшими от холода, плохого питания и бессмысленного сидения в снегах.

В настоящее время оккупанты, как свидетельствуют данные украинской разведки, испытывают трудности с мотивацией по всей линии фронта. Под Николаевым рашисты оказались без техники, палаток и буржуек, ночуя в холодных окопах и получая обморожения. Среди солдат много заболевших. Оккупационный генерал Яков Резанцев так и не смог организовать отправку раненых в госпиталь, не говоря уже об убитых, которых попросту бросают на поле. В результате, он и сам стал "200-ым", отправившись в Чернобаевку, несмотря на постоянные потери на местном аэродроме.

На остальных направлениях россиян также ощущают себя деморализованными и брошенными. Голодные и холодные оккупанты, дабы окончательно не околотеть в украинских степях, сдаются в плен вместе с техникой.

Вместе с тем, нельзя сказать, что оккупанты не пытаются двигаться вперед, но темпы заметно отличаются от планов минобороны РФ.

"Россияне пытаются "прощупать" украинскую оборону в районе Изюма, Северодонецка и Лисичанска, на Николаевщине пытаются как-то продвинуться и по направлению к Запорожью. Конечно, им это обходится дорого, и темпы не такие резвые, как хотелось бы кремлевскому командованию", - сказал "Апострофу" военно-политический эксперт Николай Белесков.

Часто эти поползновения заканчиваются провалами и отступлениями, переходящими в паническое бегство, как это случилось под Николаевым.

Полное отсутствие мотивации

Как показывают перехваты разговоров путлеровских боевиков, большая часть горе-вояк вообще не понимает, ради чего их отправили умирать в Украине. Многие изначально воспринимали службу просто как работу. Пленные путлеровцы сообщали, что, воюя против Украины, они планировали "заработать" до 500 долл в месяц.

Родственники пленных рашистов признавались российским СМИ, то их сын, муж или брат отправился на контрактную службу, так как в российских регионах проблемы с работой и низкими доходами. На фоне серой провинциальной безнадеги профессия военного считается как бы престижной. "Военным же квартиры дают" – фраза, звучавшая едва ли не в каждом разговоре.

Такие "откровения" длились не более трех-четырех суток, пока Кремль не ввел в РФ жесткую военную цензуру.

Политическая работа среди военных также ведется плохо. Замполиты используют кремлевские методички, рассказывая, что в Украине рашисты противостоят неким "нацистам" и "националистическим батальонам", а основная масса украинских граждан якобы готова с радостью встречать российских "освободителей".

Рашисты, наслушавшись таких сказок, пересекали украинскую границу с минимальным боекомплектом, но зато с парадной формой для проведения "победных маршей". Уже на месте, когда в путлеровцев полетели пули, снаряды и "коктейли Молотова", рашисты сообразили, что украинцы добровольно "освобождаться" не намерены. Но замполиты их об этом не предупреждали.

Кремль может сколько угодно рассказывать подневольным россиянам о том, что "ВСУ обстреливают Харьков, Мариуполь и Сумы". Сами путлеровцы знают, как именно и по каким целям они бьют артиллерией, запускают ракеты и сбрасывают бомбы в Харькове, Мариуполе или в Сумах.

Неадекватное командование

Похоже, в "украинских нацистов" верит лишь неадекватное кремлевское начальство, верхушка Минобороны РФ и совсем уж безнадежные зрители российского "зомбоящика".

Как настаивают отечественные эксперты, подобные феномены должны анализировать не только военные специалисты, политические наблюдатели, но и психиатры. Имеются серьезные основания полагать, что кремлевский фюрер и его ближайшее окружение живут в собственном мире агрессивных фантазий, не имеющем ничего общего с реальностью.

"Для кремлевского режима характерно ментальное и психическое состояние, словно они живут в ином пространстве. Психиатрам должно быть хорошо известно такое состояние пациентов. Они себе в голове нарисовали комфортную для себя картину "украинского нацизма" и Украины в целом. В Кремле никак не могут понять, как остальной мир живет с другими представлениями. Ответственность тут лежит на самих россиянах. Именно народ виноват, что у него такой "царь". Поэтому даже если уйдет Путин, то велик риск, что на его месте окажется другой деспот", - говорит "Апострофу" руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Неадекватность кремлевского начальства, словно передается по всей армейской вертикали РФ. Отдельные действия и решения путлеровских командиров и вовсе воспринимаются как анекдот. Своего рода мемом стал упомянутый выше аэродром в Чернобаевке в Херсонской области, где оккупанты уже 11 раз (!) оказывались под жестким огнем ВСУ, потеряв уйму людей и техники. Невзирая на потери российское командование продолжает слать в Чернобаевку колонну за колонной, тщетно пытаясь удержать эту точку.

"Чернобаевка – не просто точка на карте, а важный объект – военный аэродром. Понятно, почему россияне туда постоянно лезут. Им хочется иметь аэродром вблизи линии фронта, а не только в оккупированном Крыму. Но за подобные "хотелки" нужно платить. Никто не обещал российскому командованию, что будет легко", - пояснил Николай Белесков.

Кадыровцы и "заградотряды"

Дабы российские солдаты не разбежались, сдавая оружие и технику, им на "подмогу" отправили части Россгвардии из Чечни. По данным отечественных спецслужб, их основной задачей является "зачистка" и убийство бегущих с поля боя российских солдат.

"То есть они выполняют функцию "загрядотрядов" и стреляют по своим, хотя "своими" россиян они не считают, называют "вшивыми" и с удовольствием их убивают", - говорится в сообщении СБУ.

Коллаборационист Александр Ходаковский, командующий ОПГ "Восток" в так называемой "ДНР" на днях в своем Telegram жестко проехался по кадыровцам, назвав их "обычными людьми", которых направили в Украину без предварительной подготовки и тяжелого вооружения.

Окружение "путинского пехотинца" Рамзана Кадырова обиделось таким такой оценке. Дескать, под Мариуполем Россгвардия выполняет поставленные задачи и якобы контролирует ситуацию. Близкий соратник Кадырова Адам Делимханов на камеру отчитал Ходаковского, заставив его фактически извиниться за свои слова о плохой подготовке оккупантов из Чечни.

Основными адресатами таких видео являются российские военные и коллаборационисты с Донбасса, которых бросают на украинские города, словно пушечное мясо. Их каждый день убеждают в том, что за их спинами стоят части из Грозного, которые в случае необходимости не только заставят извиниться "за трусость", но и могут пристрелить.

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