Провал блицкрига 10 28.03.2022, 8:35

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Что Путин будет делать с войной против Украины.

Иллюзии Путина по быстрому захвату Украины окончательно рухнули. Российские войска уже несколько недель не могут продвинуться с тех позиций, которые они заняли еще в первые дни вторжения. Как Кремль может действовать дальше – в материале РБК-Украина.

План Путина по блицкригу в Украине потерпел крах. Кремлевским войскам, вопреки пугающим прогнозам, не удалось прорваться в Киев ни за 48 часов, ни за 72 часа, ни даже за месяц. А постоянный террор и обстрелы мирных городов в пограничных регионах только ужесточают сопротивление оккупантам.

Российское военно-политическое руководство, готовя свою "спецоперацию", явно просчиталось как с настроениями украинцев, так и с оценкой нашей армии. Вооруженные силы, терроборона и даже гражданские отчаянно сражаются за каждый уголок страны: кто – оружием, кто – коктейлями Молотова и мирными антироссийскими митингами. На некоторых направлениях наша армия постепенно переходит в контрнаступление.

О высокой мотивации украинцев в борьбе за свою страну уже наслышан весь мир. А вот у российских войск с этим есть явные проблемы. Боевой дух кремлевских солдат, построенный на противостоянии мифическим "нацистам", падает ускоренными темпами. Каждый день "спецоперации" только сокращает количество ресурсов, накопленных Россией.

Это первая маленькая победа Украины на текущем этапе войны. Но она ни в коем случае не дает нам повода расслабляться. У Кремля еще хватает ракет, которые они могут выпустить по мирным городам. Равно как достаточно живой силы и техники, которых режим готов отправить на убой.

К тому же несколько авторитетных СМИ со ссылкой на западные разведки написали, что из-за огромных потерь Путин меняет свою тактику по ведению войны против Украины. Об этом также говорят в Офисе президента Украины и Генштабе. Но, как считают опрошенные РБК-Украина эксперты, Кремль вряд ли отказался от своих конечных целей.

Есть ли план "Б"

В начале прошлой недели Wall Street Journal со ссылкой на мнения высокопоставленных чиновников США написал, что Путин якобы сместил свои приоритеты в войне и перешел к плану "Б". Теперь Кремль попытается продавить Украину на сдачу южных и восточных регионов, чтобы расширить подконтрольные территории на Донбассе и проложить наземный коридор в оккупированный Крым.

Попутно российские войска будут продолжать обстрел городов, чтобы заставить Киев отказаться от прозападного курса и согласиться на нейтралитет. Если этот план сорвется, тогда россияне хотят закрепиться на занятых рубежах, вернуться к тактике осады и продолжат войну.

Похожий сценарий описало издание Reuters, также ссылаясь на источники. Мол, Кремль сконцентрирует свои силы на захвате всей территории Донецкой и Луганской областей, что в принципе совпадает с последними заявлениями РФ.

Советник главы ОП и член переговорной группы Михаил Подоляк, в свою очередь, утверждает, что россияне пытаются перевести войну в частично "затяжную фазу" из-за больших потерь. А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Путин уже меняет главные оперативные направления на юг и восток Украины. Что по сути также подтверждается последними заявлениями российского командования.

У Кремля остается не так уж много инструментов, чтобы вывести войну из стадии "зависания". Наши военные и часть экспертов предполагают, что Путин захочет втянуть в свою "спецоперацию" еще и Беларусь, которой отведут задачи на Западе Украины. Несмотря на то, что Александр Лукашенко публично отрицает возможность прямого участия в войне, Россия может спровоцировать Минск, создав casus belli.

Как считает Олег Жданов, вероятность нападения белорусской армии на Волынь сейчас оценивается как 50 на 50. Эти войска для Путина – на сегодня самый большой резерв, который он может бросить в бой прямо сейчас, говорит эксперт. Но для самого Лукашенко указ о вторжении в Украину чреват внутренней дестабилизацией и потерей власти. Поэтому он будет делать все возможное, чтобы избежать такого сценария, говорит собеседник.

"Единственная стратегическая задача белорусской армии будет заключаться в том, чтобы отсечь поставки западной помощи, которая идет в Украину. Направление наступления – Луцк - Львов. Я очень сомневаюсь, что у них получится хотя бы до Луцка дойти. Потому что мы также готовы их там встретить с самого начала войны, мы это ожидали", – сказал Жданов.

Белорусская армия может немного "подпортить" нам обстановку на поле боя, поскольку в случае их вторжения на Волынь откроется еще одна линия фронта. Михаил Самусь считает, что вероятность вступления Лукашенко в войну остается высокой. Хотя он и старается всячески сохранить статус-кво, позволяющий ему удерживать власть.

Войска Беларуси насчитывают не более 50 тысяч человек. Из них – максимум 25 тысяч боевого личного состава. На территорию Украины может зайти не более 5-10 тысяч человек – они едва ли сумеют добиться какого-либо успеха, уточнил Самусь. И тем самым Путин рискует еще больше, толкая Лукашенко на войну. Если в Беларуси начнутся массовые протесты, ему будет точно не до кремлевской "спецоперации".

"Если представить, что Беларусь исключается из этой кампании, тогда для Путина наступают очень тяжелые времена. Для Украины тогда сокращается фронт примерно на 40%. Если исключить северный фронт, тогда мы получим освобождение большого количества сил, которые могут быть использованы для контрнаступления против России по всем другим направлениям", – объяснил Самусь.

Вот только Путин пока не настроен проигрывать, считает эксперт. И если от США не последует более жесткой позиции, а дела российской армии будут идти совсем плохо, военно-политическое руководство РФ может начать шантаж или прямые удары тактическим ядерным оружием. От него не настолько катастрофический ущерб, как от стратегического.

По данным The New York Times, власти США уже сформировали специальную команду, которая прорабатывает сценарии ответа на возможное применение Москвой оружия массового поражения. А НАТО решило предоставить Украине оборудование, которое поможет защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Нужно отметить, что это самый экстремальный сценарий, но и списывать его полностью со счетов также нельзя.

В принципе обе стороны декларируют готовность двигаться путем переговоров для завершения войны. Переговоры всегда предполагают компромиссы с обеих сторон, согласия по которым пока не проглядывается. Однако каждый уничтоженный вражеский танк, самолет или ракета только усиливают переговорные позиции наших властей. А каждый день введения войны под давлением международных экономических санкций может сделать Кремль более уступчивым в своих требованиях.

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