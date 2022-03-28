Накануне выходных на «Гродно Азот» остановился цех – это третий за неделю 2 28.03.2022, 8:42

5,794

В этот раз остановился «Карбамид-4».

Из-за внезапно обнаруженной неполадки на ОАО "Гродно Азот" остановился один цех. За последнюю неделю данный цех стал третьим по счету, на котором пришлось делать внеплановую остановку. О предыдущих двух сообщалось на прошлых выходных, пишет s13.ru.

Как сообщает пресс-служба предприятия, неполадку обнаружили в цехе "Карбамид-4" в пятницу вечером, 25 марта. Около 19 часов сотрудники проводили обход в цехе и осматривали оборудование.

"Было обнаружено наличие углеаммонийных солей в контрольном отверстии футеровки нижней крышки скуббера высокого давления", – говорится в сообщении.

Чтобы устранить эту неполадку, нужно было временно остановить работу цеха.

Как ранее сообщалось на прошлых выходных на ОАО "Гродно Азот" все выходные шли ремонтные работы в двух цехах – "Аммиак-4" цехе азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. Первый из них внепланово остановился 18 марта, пусковые работы начались на следующий день. А в цехе азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси неполадку обнаружили утром 20 марта, для ее устранения также пришлось делать внеплановую остановку. Запуск цеха в работу начали к вечеру того же дня.

Пока оба цеха запускали в работу, горожане могли наблюдать пламя на факельной установке, где сжигаются технологический газ, необходимый для данных пусковых операций

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».