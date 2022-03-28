Bellingcat: Россия потратила миллиарды на агентуру в Украине, но ее «кинули» 7 28.03.2022, 8:49

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Агенты брали деньги, но отказались от своих обязательств.

Российская ФСБ с 2014 года потратила миллиарды долларов на агентурную сеть в Украине, но те подставили ее на деньги. Об этом в интервью «Продолжение следует» рассказал руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев.

«Сейчас заканчиваю одно расследование, которое, надеюсь, на днях опубликую вместе с The Insider, о том, сколько денег было потрачено ФСБ, чтобы гарантировать поддержку теневого политического класса в Украине этой войны и создание какого-то внутреннего госпереворота сразу после вторжения. И вот там речь идет о миллиардах — долларов, а не рублей. Было потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня. Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. Они вербовали на бумаге, и потом оказалось, что они летели, чтобы встречаться с ними в Тайланде, на Мальдивах, Кипре. Эти деньги они потратили на встречи», — рассказал он.

По его словам, агентура не сработала.

«Украинские агенты, которые брали деньги, они кинули. Просто кинули», — пояснил он.

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