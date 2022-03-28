Что происходит с ценами на Ждановичах? 3 28.03.2022, 8:58

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Репортаж с минского авторынка.

Как происходящие в мире события повлияли на белорусский авторынок? Насколько подорожали запчасти и шины? Сузился ли их выбор? Что с ценами на подержанные машины? Припала ли интенсивность сделок по купле-продаже автомобилей? В Минске ответы на все эти вопросы можно найти в одном месте. Конечно, речь о Ждановичах. Здесь за короткое время можно своими глазами увидеть, чем живет сфера в нынешнее время, удивиться ценникам, поразиться пустоте торговых рядов и отдела регистрации, пишет журналист «Онлайнера» Антон Кажуро.

Разборки

Идем вдоль боксов с автомобильными деталями и шинами, что стоят на улице. Все места, за исключением одного-двух, открыты. Покупатели ходят туда-сюда, но не слышно ни оживленной болтовни, ни типичной рыночной возни. Видим: практически нигде нет ценников. Торговцы (из тех, кто поразговорчивее) объясняют это следующим образом: «Курс сейчас скачет, поэтому часто приходится проводить переоценку».

От автовладельцев в редакцию поступает немало жалоб: в последний месяц б/у запчасти не возят, даже не отгружают, сложно рассчитаться из Беларуси с западными поставщиками. Понемногу назревает дефицит. Но продавцы отрицают проблемы, хранят молчание, как только разговор заходит на эту тему. «Подстраиваемся под ситуацию», — еле вытянули пару слов от одного из продавцов. Понятное дело, никто не хочет говорить о проблемах.

Шины

Что касается шин, то есть варианты от бюджетных до средних (Viatti, Kormoran и т. д.). «В этом сезоне сметают все, — говорит стоящий в окружении комплектов резины мужчина. — Бум начался на три-четыре недели раньше обычного. Это связано с подорожанием доллара: люди покупают шины на будущее, опасаясь еще большего взлета цен».

«Пока будут действовать санкции, европейские бренды придется заменять российскими, китайскими, „Белшиной“, — продолжает продавец. — Дело в том, что даже когда спрос снизится (сейчас-то он очень высокий), останется проблема нехватки нужной продукции — у вышеупомянутых производителей есть далеко не все размеры. В среднем цены выросли процентов на 40, а это, согласитесь, внушительная цифра. Из-за валютных скачков бюджетный сегмент стал не таким уж и бюджетным, если считать в рублях. Но выбора нет, резину в любом случае нужно менять, поэтому клиенты продолжат приходить».

Исходя из увиденного на Ждановичах, сложно очертить какие-то тренды — в частности, что именно разбирают больше всего. Но, по нашим данным, в топе продаж сейчас именно белорусские и российские производители. Самые популярные бренды — «Белшина», Nokian, Tigar и Cordiant. На эту четверку приходится половина всех заказов.

Примечательно, что каждая пятая купленная в этом сезоне шина — белорусского производства (21% продаж). Торговцы активно предлагают Artmotion All Seasons, называя ее самой главной и дорогой (200 рублей) новинкой от «Белшины». В надежности и качестве той же линейки Artmotion (исключительно летних вариантов) убеждают всех, кто не готов отдать более 150 рублей за одну шину. Точная стоимость — от 100 до 140 рублей. Владельцев кроссоверов убеждают в ходимости линейки «Astarta Бел» — здесь прайс начинается от 180 рублей.

Масла, АКБ, новые запчасти и автотовары

Если нужно свежее и оригинальное, то необходимо зайти в ТЦ «Автоград». Volvo, Volkswagen, Ford, BMW, Mercedes, Subaru, Toyota — для каждого более-менее распространенного автопроизводителя найдется все необходимое. Моделируем ситуации: заходим в магазинчики и спрашиваем у работников, сколько будет стоить обслужить тот или иной автомобиль. Ценники, как и в уличных магазинах, отсутствуют.

«Раньше масляный фильтр для Volkswagen Polo и Skoda Rapid российской сборки стоил около 20 рублей, — вспоминает один из продавцов. — Было около 50 брендов, адекватный выбор (Mann, Bosch и им подобные). Сейчас за те же деньги есть только фильтры малоизвестных китайских производителей, а альтернативы попросту отсутствуют. Та же ситуация и с маслом: для Renault Logan вы можете найти его за 180 рублей (и это будет бренд далеко не первого эшелона), а можете и за 300. Привязываться к Elf или Castrol уже не имеет смысла, людям просто нужна более гуманная цена».

«Сейчас очень сложно говорить о том, что сколько стоит, — вздыхает мужчина. — Три недели назад ценник в течение дня мог измениться два и более раз (например, утром деталь могла стоить 100 рублей, а вечером — уже 180). С тех пор стоимость ассортимента постепенно росла и росла, но проблема даже не в этом. Главная беда — это весьма сильное сужение линейки предложений. Например, если раньше клиент мог выбрать из 15 производителей, то теперь их максимум пять (таких, чью продукцию мы еще можем поставлять широко). Неизвестно, может, завтра и один из этих оставшихся вариантов исчезнет».

«Вместо „какая есть альтернатива тому, что я обычно покупаю?“ нужно спрашивать себя „что я вообще могу купить?“ — заканчивает мысль собеседник. — Допустим, наиболее популярными брендами масла, пока еще представленными на нашем рынке, на данный момент являются Petronas и линейка оригинальных масел автопроизводителей (Ford, GM, Toyota и т. д.). Очевидно, автокомпании не делают масло сами, а заказывают у известного бренда (для Hyundai, Nissan, Kia, Mazda это будет Total, который уходит с российского рынка). Тот же Petronas делает масла для Mercedes-Benz, Fiat, Lancia, так что оригинальную жидкость в автомобилях данных марок можно смело заменять на продукцию указанного производителя. В целом ситуация на рынке не из веселых. Поставки не налажены, логистики нет, и неизвестно, когда она восстановится. Закончится товар на прилавках — и неоткуда, по сути, будет брать новый».

Работник магазина аккумуляторов не скрывает: цены выросли и довольно сильно. «На 38% подорожал почти весь ассортимент, — делится наблюдениями мужчина. — Это касается не только европейских АКБ, но и тех, которые приходят из стран СНГ (кроме России и Казахстана — там нам удалось договориться и немного сбить стоимость). Все-таки детали для батарей привозятся в основном из Европы, а с поставками и договорами сейчас определенные проблемы. Но бешеного ажиотажа, как с шинами, у нас не возникло, аккумуляторы обычно про запас не покупают, они теряют свои свойства».

Сделки и регистрация

Поднимаемся на пару этажей выше, чтобы заглянуть в МРЭО ГАИ. Больших очередей здесь не наблюдается: около 30 человек на регистрации, еще примерно два десятка ожидают документов. Ни следа от привычного столпотворения.

«Да, возможно, сейчас покупать машину — это не лучшая затея, — говорит один из мужчин. — Но вдруг завтра еще хуже будет? Я взял Citroen C5 2010 года за $8000 и не жалею».

«В долларовом эквиваленте-то все осталось на прежнем уровне, — озвучивает мнение ждущая своей очереди женщина. — Купила Audi A4 2009 года за $9200. Изначально цена стояла $10 000, но удалось скинуть».

«Да у нас всегда продавали авто за сколько в голову взбредет, — недоволен сидящий на лавке покупатель. — Я искал себе Toyota Corolla десятого поколения. Каких только цифр не видел: и $9000, и $11 000. Еле нашел в достойном состоянии и с относительно небольшим пробегом за $6800».

Что продают на рынке и в автохаусах

Отправляемся на площадку, где продают б/у автомобили. Выбор невелик, а цены, прямо скажем, удивляют. Как вам Skoda Rapid 2014 года с пробегом 120 000 км за $7650? Или Volkswagen Passat 2018 года — как утверждается, вообще без пробега — за $18 000? Можно найти и Volvo S60 2014 года, пробежавшую 154 000 км, за $15 300. Есть даже старый Nissan Primera 1999 года за $2550 с 248 000 км на одометре.

«Все документы есть, машина обслужена, можем хоть сейчас на СТО ехать, мы не боимся», — расписывает женщина свой Renault Clio. Кроме нее, правда, никто с рекламой не спешит. Со стороны рынок выглядит довольно грустно.

«В последнюю неделю февраля и первую неделю марта на рынке был полный штиль, — описывает общую ситуацию на рынке бэушки автоподборщик. — Выбрать было из чего, но вот покупатели отсутствовали. За последнюю неделю все вроде нормализовалось, но кое-где по-прежнему мертвая тишина. Быстро избавиться от машин хотят очень немногие, большинство торгуется весьма неохотно. Цены в среднем такие же, какими были месяц назад. Хотя допускаю, что если продавцов будет сильно больше, чем покупателей, то средняя цена на рынке бэушек просядет процентов на десять».

На пути встретили и площадку автохауса. Рядом со зданием всего шесть автомобилей: два Nissan, два Opel, Tesla и Ford S-max 2016 года. Подходим рассмотреть последний поближе. Из ниоткуда возникает работник автохауса и начинает рассказывать о машине, сопровождая свою речь наглядной демонстрацией. Оказывается, S-max стоит $17 000 в эквиваленте. Благодарим за подробное описание и уже собираемся уходить, но мужчина так легко не сдается. «Вам не понравилось авто? — любопытствует он. — Давайте будем на связи. Это наша работа, вы ведь понимаете... Можем сделать скидку до тысячи».

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