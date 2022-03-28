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Уилл Смит ударил комика на церемонии вручения «Оскара»

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  • 28.03.2022, 9:17
  • 11,964
Уилл Смит ударил комика на церемонии вручения «Оскара»

Видеофакт.

«Оскар 2022» не обошелся без скандала. В прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока, пишет unian.net.

Рок выдал неуместную шутку о жене актера, актрисе Джаде Пинкетт Смит. Он пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» жены Уилла Смита, которая сейчас страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос.

Также знаменитости устроили словесную перепалку, на момент которой пропал звук. 

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