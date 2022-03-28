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Христо Грозев: Путин готов на применение ядерного оружия, но его приказ могут не выполнить

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  • 28.03.2022, 9:29
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Христо Грозев: Путин готов на применение ядерного оружия, но его приказ могут не выполнить

Глава Кремля это понимает.

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что Владимир Путин может попытаться применить ядерное оружие в случае провала операции по захвату Киева. Но его приказ могут не выполнить.

В эфире телеканала Украина 24 Грозев заявил, что источники Bellingcat еще в декабре-январе предупреждали, что Путин может решиться на применение ядерного оружия, пишет «Новое время».

«Даже эти люди сейчас говорят, что он при перспективе полного провала захвата Киева может дать такое распоряжение. Но он не может применить ядерное оружие условной красной кнопкой. Эта красная кнопка существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ», — отметил он.

По словам Грозева Путин понимает, что такой риск существует, «поэтому вряд ли даст этот приказ».

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