Песня о секретной украинской птице
- 28.03.2022, 9:46
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Забавный ролик о российской пропаганде.
Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram 26 марта презентовала трек о российской пропаганде, написанную на мотив украинской народной песни "Сіла птаха".
"Ловите новую биологическую песню от нашей компании", – написала телеведущая.
В композиции рассказывается о желтокрылой украинской птице, которая села на заборе "москалевского Кремля", чтобы распылить там новый вирус. Никитюк заявила, что эту птицу вырастили в тайных голубятнях за Днепром западные ученые, пишет "Гордон".