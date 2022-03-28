Песня о секретной украинской птице 28.03.2022, 9:46

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Леся Никитюк

фото: INSTAGRAM

Забавный ролик о российской пропаганде.

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram 26 марта презентовала трек о российской пропаганде, написанную на мотив украинской народной песни "Сіла птаха".

"Ловите новую биологическую песню от нашей компании", – написала телеведущая.

В композиции рассказывается о желтокрылой украинской птице, которая села на заборе "москалевского Кремля", чтобы распылить там новый вирус. Никитюк заявила, что эту птицу вырастили в тайных голубятнях за Днепром западные ученые, пишет "Гордон".

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