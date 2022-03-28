По Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
- 28.03.2022, 9:58
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Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду.
В понедельник ожидается усиление западного ветра. Во многих районах страны утром и днем порывы будут достигать 15−20 метров в секунду, сообщает belgidromet.by.
В остальном начало недели будет преимущественно без осадков. Лишь по Витебской области пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +9°C по северо-востоку до +18°C по юго-западу.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
-уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).