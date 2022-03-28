Обыкновенный рашизм Галина Сидорова

28.03.2022, 10:07

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Галина Сидорова

Именно Z красовалась на здании за территорией Заксенхаузена.

Слова "рашизм" и определения к нему еще нет в словарях, но в будущем оно обязательно там появится. Чтобы жить дальше, строить нормальную счастливую страну, поднимать Россию из руин путинизма, понадобится тщательно разобраться с прошлым, точнее, с сегодняшним настоящим. Заново пережить, осознать, переработать этот кошмар внутри себя, чтобы когда-нибудь от него очиститься.

Рашизм – это война. Это преступления против человечности. Это попытка уничтожить соседнее государство. Миллионы человеческих трагедий и десятки тысяч загубленных жизней – солдат, мирных граждан, женщин, детей, стариков. Руины сражающегося из последних сил Мариуполя. Разбомбленные роддом, театр, школа искусств... Это 19-летние мальчишки-срочники, волею Владимира Путина ставшие "ихтамнетами". Почти четыре миллиона беженцев-украинцев, хлынувшие в Европу. Это ежедневные отчеты об уничтожении "живой силы и техники противника" в монотонном исполнении говорящей головы Минобороны РФ… Живая сила – это люди.

Рашизм – это всепоглощающая ложь. К примеру, изреченная устами министра иностранных дел Сергея Лаврова: "Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали…" Ложь, чтобы обосновать преступление. Вот лишь один образчик, про "восьмилетний геноцид". В докладах уполномоченного по правам человека в "ДНР" говорится о девяти погибших мирных жителях в 2019 году и пятерых в 2020-м. О потерях среди гражданского населения "ЛНР" известно из отчетов ее представителей в Совместном центре по контролю и координации: один мирный житель в 2021 году и двое в 2020-м. Для сравнения:согласно статистике ООН (вероятнее всего, неполной), за время путинской "спецоперации" в "ЛНР" и "ДНР" убиты 59 мирных жителей, ранены 226. В районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых украинским правительством, 301 погибший и 694 раненых.

Рашизм – это изоляция. Это когда 141 государство голосует за признание России агрессором, 35 воздерживаются и лишь четыре поддерживают действия Москвы. Это позорное изгнание страны из Совета Европы, едва ли не первый случай в истории старейшей на континенте международной организации.

Рашизм – это катастрофа политической системы. Это цинично обнуленная Конституция, демонстративное попрание прав человека. Уничтожение не то что независимых, но и хотя бы просто адекватных судов. Отсутствие свободных выборов. Неправосудные законы. Карманный парламент, превращенный в придаток диктатуры для одобрения указаний, спускаемых из президентской администрации. Планомерные "посадки" и выдавливание из страны оппозиционеров, активистов и независимых журналистов. Это распоясавшиеся спецслужбы и потерявший берега отгородившийся от сограждан диктатор и его опричники. Это полный разрыв "элиты" с народом, общение "верхов" с "низами" посредством тупой и назойливой пропаганды из каждого телеутюга.

Рашизм – это гибель экономики. Отключение страны от мировой экономической и финансовой систем. Уничтожение преимуществ, которые Россия получила с начала 90-х, встав на сложный путь интеграции в международное сообщество. Это 7116 санкций – такого количества мировое сообщество не накладывало даже на самых "заслуженных" своих "плохишей". Это многолетняя коррупция путинского окружения. Помноженная на войну и санкции, она привела к тому, что ВВП страны за одну последнюю неделю февраля упал заметнее, чем во время кризиса 1998 года. Это возвращение дефицита лекарств, одежды, бытовой техники, электронных компонентов. Остановка предприятий. Безработица. Рубль, превращающийся в бумажки, в то время как цена обычной пачки бумаги для принтера уже в районе 1500 рублей и выше (рост не менее чем в четыре раза), и ее уже даже по этой цене не найти.

Рашизм – это воспроизводство страха и ненависти, фактический призыв к гражданской войне. Натравливание "своих" на "чужих". Разделение общества на "национал-предателей", которые смеют свое мнение иметь, и национал-патриотов, смеющих иметь мнение начальства. Призыв разобраться с первыми, брошенный президентом, и оболванивание вторых.

Рашизм – это театр абсурда, в котором нажившее миллиарды окружение диктатора, скованное страхом, до последнего топчется вокруг него, прежде чем совершить групповой прыжок в небытие.

Рашизм – это нетерпимость. К чужому мнению, к чужой культуре, прикрывающая к тому же растаптывание собственной. Это презрение к общечеловеческим ценностям под прикрытием "особого" русского пути. Это шпиономания. Разрыв научных, культурных связей с другими странами. Одержимость кознями Запада, который-де спит и видит, как бы уничтожить Россию, словно других дел у этого злополучного Запада нет.

Рашизм – это запрет на профессию журналиста, на независимое информирование общества. Это наглая пропаганда, способствующая созданию массового психоза. Приклеивание ярлыков и подмена понятий. Игра на эмоциях и чувствах собственных граждан. Чтобы "помочь" им "принять войну", выдумали "денацификацию", обвинив в нацизме украинского президента-еврея, родственники которого в годы Второй мировой погибли от рук нацистов.

Рашизм – это переписывание истории в угоду идеям диктатора. Это школьные учебники, в которых украинцам отказано в праве на собственное государство, а Россия представлена в кольце врагов. Это бесконечная "патриотическая" муштра, в ходе которой детсадовцев и школьников учат ходить строем.

Рашизм – это бессмысленная толпа на стадионе в Лужниках, приветствующая своего лидера криками и свистом – не то одобрения, не то осуждения. Рашизм – это когда люди перестают быть гражданами, разучиваются думать, позволяют помыкать собой, а стукачество становится образом жизни и средством заработка.

Рашизм – это буква Z, по недомыслию путинских пропагандистов превращенная в символ этой гнусной "спецоперации". Достаточно заглянуть в книги или, на худой конец, в Википедию, чтобы узнать: в годы Второй мировой войны в некоторых концлагерях буквой Z обозначали цыган (от нем. Zigeuner). И именно Z красовалась на здании за территорией Заксенхаузена, оборудованного нацистами специальным устройством для массовых убийств выстрелами в затылок, крематорием с четырьмя печами и газовой камерой.

Рашизм, навязанный собственной стране Путиным, под "сверхзвуки" "строго по плану" взрывающих чужую землю ракет, – это не про жизнь. Это про смерть. Смерть тысяч солдат. Смерть политических оппонентов. Смерть живой мысли. Смерть будущего для миллионов россиян.

Галина Сидорова, "Радио Свобода"

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