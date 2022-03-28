ВСУ показали, как уничтожают российскую технику 28.03.2022, 10:01

Оккупанты разбежались.

Воины Сил специальных операций Украины совместно с ВСУ в очередной раз уничтожили российскую технику.

Об этом Командование ССО рассказало на своей странице в «Фейсбуке».

«Операторы Сил специальных операций во взаимодействии с подразделениями ВСУ в очередной раз отработали задачу, результатом которой стало уничтожение российской техники. Часть пехоты, которая после удара еще имела возможность передвигаться, разбежалась по окружающим посадкам», — говорится в посте.

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