Строители и отделочники Беларуси на грани бунта 19 28.03.2022, 10:24

18,894

По ним ударил кризис.

Наверное, не осталось ни одной сферы белорусской жизни, которая не ощутила бы на себе последствия войны в Украине: январские планы и надежды сменились февральским кошмаром. Мы все, конечно, надеемся на лучшее, но на всякий случай затягиваем пояса (и прячем подальше накопленные сбережения), что и ощущают на себе представители профессий, напрямую зависящих от благосостояния большинства.

«Онлайнер» пообщался со строителями и отделочниками, которые за последние относительно стабильные годы привыкли хорошо работать и неплохо зарабатывать. Что теперь?

«Работы стало меньше процентов на 30»

Ремонт — совершенно точно то, без чего можно обойтись (если, конечно, у вас не голые бетонные стены). Более того, его вполне можно сделать своими силами, забросив все дизайнерские проекты на дальнюю полку и разложив на полу вместо сложных чертежей рулоны линолеума (вместе с недорогими белорусскими обоями). В общем, это не продукт первой необходимости. Но для кого-то стройка и ремонт — дело всей жизни и «мать-кормилица». Как сейчас чувствуют себя те, кто зарабатывал на хлеб своим профессионализмом?

Антон работает в Минске отделочником. Еще недавно у молодого человека все было хорошо: заказы, планы и загруженность на ближайшее время. Но все изменилось. «Если коротко, то почти все заказчики, с которыми были предварительные договоренности, отказались от своих планов в связи с тем, что пока не хотят вкладывать деньги в ремонт. Сейчас не то что очереди нет, а даже заказов на ближайшие недели. Пусто. Люди звонят, интересуются, но скорее просто прощупывают почву, чтобы понимать, что и как. Расспросят и пропадают. Торговаться пытаются, но немногие. Что касается цен, то я поступил следующим образом: привязал свои услуги к курсу. То есть если, условно говоря, какая-то услуга стоила 25 рублей (примерно $10 по старому курсу), то теперь она стоит $9 (меньше в долларах, но больше в рублях)», — объясняет бухгалтерию специалист.

Получше дела обстоят у Игоря. Мастер-отделочник широкого профиля несколько лет назад с головой ушел «в плитку»: облицовка помещений от пола до потолка — его профиль. Средний прайс и хорошее качество позволяют (по крайней мере, пока) держать клиентов при себе и даже иметь очередь из желающих на несколько месяцев вперед: «Наверное, пока все еще идет по инерции. Клиенты от своих планов не отказывались, скидку не просили, сроки не переносили. Переговоры никто не назначал. Поэтому работаю без изменений и имею задел на будущее. А что будет дальше — время покажет».

А вот что думает о ситуации представитель компании, много лет занимающейся производством межкомнатных дверей: «Для того чтобы фирма держалась на плаву и не пришлось увольнять людей, мы решили снизить стоимость изделий на 15—20% (в долларовом эквиваленте). Пришлось в том числе порезать и расценки всем сотрудникам, о чем объявили заранее. В принципе, большинство отреагировали нормально, с пониманием.

Ведь работы стало меньше процентов на 30, мы боремся за каждого клиента.

Также у нас есть штат установщиков дверей, им тоже немного урезали ставки. Причем отошли от оплаты с привязкой к доллару, расценки зафиксированы в белорусских рублях. Надеюсь, когда это все закончится, мы вернемся к старым расценкам.

Хотелось бы также отметить полную несостоятельность поставщиков фурнитуры, инструмента и некоторых материалов. Мало того что цены завышены, так еще и по срокам постоянно подводят. Классическое „купи-продай“ сейчас уже не работает. Лишь немногие пытаются искать какие-то новые варианты по логистике и изготовителям, остальные плывут по течению».

За десять лет, что работает в сфере ремонта квартир, Павел видел многое. Спрос исчезал и появлялся, расценки корректировались в зависимости от ситуации. Но работа была всегда. Если славно потрудился — не менее славную сумму положил в карман. Все честно. И только 2022-й (по-настоящему сумасшедший) не оставляет никаких надежд: «Такого, как в этом году, еще не было. По крайней мере, у меня. Да, раньше примерно раз в три года случался настоящий застой — в январе и феврале все ремонты подвисали, работы не было, начинались „каникулы“. Потом все возвращалось в прежнее русло. Но вот чтобы так, как сейчас, — я не припомню. Абсолютно глухо! И это при том, что расценки с каждым годом снижаются.

Если еще в 2013—14 годах в месяц можно было заработать около $3000, то в прошлом году мы радовались, если выходили на $1000. А в этом, похоже, и $300—500 будут за счастье.

Покажу на своем примере. В январе звонили потенциальные клиенты по двум объектам (магазин и квартира). Оба по знакомству. Все обсудили, цена и качество их устроили (видели уже законченные объекты), сами сказали, что все адекватно. Но потом оба слились.

В феврале постоянный клиент позвал обсчитать ремонт в частном доме. Встретились, обсудили, все устроило. Но сразу к работе я приступить не смог, так как заказчик ждал местного сантехника. Как итог — сантехник решил делать все сам, видимо озвучил цену прилично ниже.

Сейчас делаем квартиру человеку. Заказчик просит скидку, что и понятно в нашей ситуации. А что будет дальше — кто его знает. Думаю, люди сейчас выжидают, чтобы понять, как будут развиваться события (в глобальном плане). Еще же учтите, что и материалы дорожают. Мне самому нужно делать ремонт в квартире, но я понимаю, что это не целесообразно».

Все последние годы супруг Светланы был хорошенько загружен работой: каменщик и кровельщик (в одном лице) был самым желанным гостем на стройках коттеджей. Семья смело смотрела в будущее и строила планы. Теперь о прежних заработках даже не мечтают: «Раньше оплата стабильно осуществлялась в долларах, теперь же рассчитываются в „белках“ и по курсу 2,6 рубля. Ни о каких актуальных 3,2 и речи не идет. Так что просадку в деньгах мы почувствовали сразу. Что дальше — совершенно непонятно. Неясно даже, будет ли работа. Один объект, на котором муж должен был работать, заморозился: несмотря на то что дом был практически готов к жизни, хозяин бросил все и уехал за границу».

45 стройорганизаций обратились в cовмин

Непростые времена переживают не только те строители, которые работают на себя. Подрядчики по гособъектам тоже не знают, как свести концы с концами: подорожавшие стройматериалы, сыплющиеся как из рога изобилия санкции, старые расценки и новые реалии — просто безумие. Вот что рассказал Владислав из Витебска.

— У меня своя строительная организация, в которой работает около 150 человек, — уточняет собеседник. — Трудимся в основном на бюджетных объектах. Но в связи с тем, что цены на стройматериалы и всю профильную технику очень выросли (и никакого просвета не видно), мы оказались в безвыходном положении: как работать по старым ставкам в совершенно новых условиях?

Теперь, получается, нам надо все прежние контракты остановить (проще говоря, снять людей и не работать) или расторгнуть. Сами понимаем, что это не дело. Тем более что все хотят работать!

Поэтому на прошлой неделе мы с коллегами по отрасли подготовили обращение в Совмин и собрали подписи 45 организаций из Витебска. Из конкурентов мы превратились в коллег, так как все понимают, что проблему нужно решать. И делать это надо как можно скорее.

Чего мы хотим? Мы просим cовмин рассмотреть изменения нормативно-правовых актов, а именно чтобы в связи с возникшими обстоятельствами мы могли пересмотреть контрактную неизменную цену по двум направлениям — стоимость стройматериалов и стоимость машин и механизмов. Надо понимать, что сегодня стоимость основных строительных материалов выросла на 20% (а некоторых специфических позиций — до 250%). Такой рост — это убийство для частных компаний.

Владислав признает, что к девальвациям бывалым строителям не привыкать, но в этот раз ситуация гораздо сложнее. Совсем скоро может случиться так, что некоторых позиций и вовсе не будет на полках и складах.

— Мы ожидаем, что государство будет работать над существующими законами и в итоге позволит нам вносить изменения в контракты. Но пока ясности нет, и если ничего не изменится, мы все обречены. Таймер уже начал обратный отсчет.

Поначалу я думал, что месяца два продержимся. А теперь, видя обстановку, понимаю, что у нас максимум месяц в запасе. Антикризисные меры нужны и очень срочно. Иначе частная стройка остановится.

Государственной стройке на первый взгляд чуть полегче, их поддерживают. Но в общем и целом они придут к тому же самому. Они сами это прекрасно понимают и также оставили подписи под нашим обращением, даже крупные организации.

По инерции мы еще работаем, но если никакого законодательного акта не выйдет, нам конец, — заключает руководитель.

А что заказчики?

Строители не существуют без заказчиков: кто же будет придумывать невероятные проекты и оплачивать их? Несколько человек, собиравшихся делать масштабный ремонт в этом году, поделились своими мыслями.

«С приходом весны мы с мужем планировали сделать основательный ремонт в ванной, начиная с пола (у нас частный дом) и заканчивая занавесками на окне. Потом думали обновить зал. К сожалению, с началом военных действий пришлось переосмыслить ценности. Мы живем в 100 километрах от границы, самолеты пролетают над нами каждый день по несколько раз, поэтому ремонт не кажется актуальным. Материалы закупить не успели, что будет дальше — непонятно, к тому же заработки стали нестабильны. Подумали и решили, что деньги могут понадобиться для других нужд. Для каких — стараемся не думать, но уезжать из страны пока не планируем», — говорит Светлана.

Денис только закончил ремонт в одной жилой комнате и собирался браться за «капиталку» оставшихся метров в двушке: «Хотел менять пол, выравнивать стены, обновлять потолки. Думал, что в марте закажу шумоизоляционную стяжку (по деньгам выходило где-то 2300 рублей), потом поменяю окна (это потянуло бы долларов на 500), затем займусь всем остальным. „Фантазия“ распространялась на коридор, кухню и вторую комнату. Потратить денег собирался немало, но в итоге просто уехал из страны».

Но есть и те, кто не отказывается от мыслей о ремонте: если очень долго ждал квартиру, то уж заехать в нее в любом случае постараешься.

— Полностью сфера не остановится, — рассуждает Александр Скок, который сам долгое время работал строителем, а теперь возглавляет компанию-«контролер» «Эво Лэнд». — Если люди построили/купили квартиру, им в нее нужно переехать. Да, некоторые попытаются сделать ремонт своими силами, но на такие подвиги готовы не все.

Скорее всего, ремонты станут скромнее, как и сметы. Но они однозначно продолжатся.

Что касается стоимости, то строители, пережив не один кризис, давно и прочно привязали себя к курсу доллара. От него и отталкиваются. Но при этом, когда наступают непростые времена, люди готовы торговаться, идти на уступки, всячески договариваться.

Еще не забывайте про тех белорусов, которые хранили сбережения в рублях. Они сейчас будут стараться их максимально вложить: закупить стройматериалы, заказать какие-то услуги, которые давно планировали, но откладывали.

Понятно, что часть объектов отвалится (заказчики просто займут выжидательную позицию), но высококлассные специалисты, у которых очередь расписана на месяцы вперед, без работы в ближайшее время не останутся.

Вообще, надо понимать, что в строительной сфере всегда кто-то сидит без работы, а кто-то загружен ею при любых обстоятельствах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».