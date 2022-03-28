Мощное выступление российского актера Алексея Панина 37 28.03.2022, 13:23

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АЛЕКСЕЙ ПАНИН

Артист обратился к своим бывшим коллегам из РФ.

Большой неожиданностью для многих стало то, что еще в первые дни войны на сторону Украины стал российский актер Алексей Панин. На днях артист обратился к россиянам и объяснил им, почему он не молчит о войне, сообщает «Сегодня».

На этот раз Панин записал видеообращение ко Дню театра, который ежегодно отмечают 27 марта.

По словам актера, впервые для него этот день стал ассоциироваться со смертью, ведь «путинские палачи» разбомбили театр в Мариуполе, в то время, когда в нем находились сотни мирных жителей.

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