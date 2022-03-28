«Около 70% экспорта в ЕС под санкциями» 11 28.03.2022, 10:49

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Что ждет белорусскую экономику.

С какими проблемами за месяц войны уже столкнулась белорусская экономика? Уцелеет ли IТ и насколько поможет Россия? Большой разбор того, как мы будем жить, пишет nn.by.

Беларусь стала еще более токсичным партнером, чем после 2020 года

Академический директор Катерина Борнукова делит санкции в отношении Беларуси на запреты и ограничения с краткосрочными и долгосрочными последствиями.

«Наиболее четкий пример краткосрочных последствий от санкций можно наблюдать в финансовой сфере. В частности, речь идет об отключении ряда банков от SWIFT. Такие банки фактически оказались оторванными от внешнеэкономической деятельности, что привело к их полной или частичной неконкурентоспособности.

Кроме того, все это перерастает в банковскую панику, люди начинают снимать депозиты, причем не только в тех учреждениях, которые попали под санкции, но и во всех остальных. Такие действия сильно влияют на стабильность финансовой системы», — отмечает эксперт.

Среди наиболее чувствительных санкций, имеющих долгосрочный характер, экономист выделяет торговые ограничения со стороны ЕС.

«Это ограничения начиная от запрета на транзит калия со стороны Литвы до новых санкций, которые распространяются на большую часть белорусского экспорта в страны ЕС. Сюда попадает дерево, металлы, резины, калий и нефтепродукты. По итогу получается, что около 70% белорусского экспорта в ЕС под санкциями».

Однако, по мнению Екатерины Борнуковой, санкции не являются нашими основными проблемами.

«Большая проблема в том, что сейчас Беларусь стала еще более токсичным партнером, чем после 2020 года. Если после протестов контрагенты в IT-сфере не видели ничего зазорного, чтобы продолжать работать с нашими компаниями, то сейчас доходит до того, что они просто вынуждают их релоцироваться вместе с персоналом. Они больше не хотят платить налоги в Беларуси. При таком климате, естественно, невозможно говорить о приходе новых западных инвесторов и в другие сферы».

Функции IТ-сектора в экономике никто не заместит

Согласно результатам проведенного опроса dev.by в марте этого года, около 30% айтишников уже уехали, а еще 30% планируют это сделать в течение года. Катерина Борнукова объясняет, чем такой отток обернется для белорусской экономики.

«Я не уверена, что две трети из почти 100 тысяч занятых в IТ в течение года уедут из страны, но даже если их будет 30-40%, то это станет огромным ударом по экономике. Доля IТ-сектора в Беларуси составляет около 5% от ВВП. Это была экспортная выручка, сопоставимая с экспортной выручкой того же Беларуськалия.

Кроме того, не стоит забывать, что именно IТ-сектор являлся драйвером роста. Это была одна из отраслей, которая росла сама и создавала предпосылки для роста в других сферах. Сокращения в IТ повлекут за собой убытки в ритейле, в сфере услуг и в недвижимости. Без развития IT мы потеряем надежду хоть на какой экономический рост.

Это куда важнее, чем, например, проблемы с БелВЭБом. Да, сам банк пострадает, но его функции заменят другие, а функции IТ-сектора в экономике никто не заместит».

Поддержку в виде живых денег мы не увидим

Белорусская экономика сильно зависит от российской. И эта зависимость станет еще больше.

«А российскую экономику ждет падение. По разным прогнозам, за год падение может составить от 7% до 20%. Конечно, уровень стагнации во многом будет зависеть от торговли нефтью и газом, от того, как будет развиваться ситуация с войной. Но факт, что российская экономика будет падать, — неоспорим, вопрос только, каким будет это падение», — уверяет экономист.

Еще один важный момент — заточенность промышленной части госсектора на рынок России и во многом на рынок Украины.

«Украина входила в тройку крупнейших партнеров по экспорту. Например, в 2021 году на ее долю приходилось 13% белорусского экспорта. Этот рынок мы потеряли. Потеря этих 13% может означать сужение ВВП на несколько процентных пунктов. Все эти последствия приведут к существенному сокращению экспортной выручки Беларуси.

Что касается рынка РФ, то несмотря на все разговоры, что они будут нас поддерживать и создавать супер условия, реальных действий в этом направлении не наблюдается. Единственное, что можно отметить, — это отсрочка на погашение кредитов, которая поможет Беларуси преодолеть этот год без дефолта. С другой стороны, ранее вместо реструктуризации Россия всегда рефинансировала свои кредиты для Беларуси (давала новые кредиты на выплату старых). Так что здесь разница с прошлым скорее в том, что поддержку в виде живых денег мы не увидим. Однако данное решение никоим образом не компенсирует нам потерянную экспортную выручку.

Нам надо понимать, что Россия не скажет: «Пусть наш КАМАЗ простаивает, а мы будем вместо них покупать МАЗы, чтобы поддержать Беларусь», — замечает собеседник.

Ситуация чем-то напоминает 2015-2016 годы, когда курс российского рубля упал и экспорт в Россию упал на 30%. На этом фоне Беларусь за два года потеряла более 6% ВВП.

Расчеты в рублях спасут Россию?

Говоря о перспективах курса российского рубля, эксперт отмечает, что его укрепление на фоне требований рассчитываться за газ рублями будет временным.

«Во-первых, это не меняет внешний торговый баланс, во-вторых, нужно понимать, что укрепление курса в такой ситуации является нормальным явлением. При этом концептуально ничего не изменилось, Россия сколько продавала газа, столько будет его продавать. Это меняет не внешнеторговый баланс, а только единицу расчета. Так, в краткосрочном периоде мы имеем ситуацию, когда импортер газа должен на все 100% приобрести рубли. Таким образом спрос на рубль вырос и курс укрепился.

В долгосрочной перспективе к этой стопроцентной экспортной выручке придет Газпром и скажет, что им нужна валюта для закупки оборудования, расчета за обслуживание и т.д. В результате тот же Газпром выкупит часть валюты обратно».

Поведение России станет очередным сигналом для Европы, что РФ ненадежный торговый партнер.

«Если твой партнер сам меняет условия контракта, это, возможно, подтолкнет Европу еще быстрее искать альтернативу, чтобы отказаться от российского газа», — рассуждает Катерина Борнукова.

Европа тщательно следит за выполнением санкций

Беларусь может стать территорией, через которую Россия будет обходить санкции.

«Но надо понимать, что та же Европа тщательно следит за выполнением санкций. Поэтому, если представить, что в Беларуси в 10 раз увеличится спрос на айфоны, то канал прикроется. По крайней мере, если информация об этом попадет в СМИ», — считает экономист.

Уровень жизни белорусов может стать хуже и из-за контрасанкции, введенные нашей страной.

Негативное влияние на экономику будет оказывать также серьезный отток населения.

«Как правило, уезжают молодые и активные люди, а пенсионеры и бюджетники чаще остаются в стране. Все это подрывает долгосрочный потенциал роста».

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