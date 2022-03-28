Россия меняет стратегию? 7 28.03.2022, 10:59

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В МВД Украины рассказали, как работает враг.

Российская Федерация меняет свою стратегию, в ближайшее время будет пробовать наращивать ракетные удары в разных точках Украины.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире национальных новостей, пишет unian.net.

По словам Денисенко, оккупанты в конце марта нанесли удары по нефтебазам во Львове, Дубно и Луцке. Ввиду этого, можно говорить об изменении стратегии боевых действий России.

"Ну насчет нефтебаз, я бы добавил еще насчет продуктовых складов. Можно сказать, что это не тактика, а стратегия. Это изменение стратегии вообще боевых действий России", – отметил советник министра.

По словам Денисенко, сейчас главной задачей будет рассредоточение как продуктов питания, так и нефтепродуктов.

"Думаю, нам удастся это сделать и тот вред, который уже нанесли, в принципе не столь критичен и для посевной, и для армии, и для Укрзализныци – главных потребителей горючего", – добавил советник министра.

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