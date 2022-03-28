У российских ресторанов дефицит продуктов и алкоголя 9 28.03.2022, 11:26

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Трудности с поставками как импортных, так и российских товаров.

Рестораны России из-за введенных против РФ санкций за войну в Украине столкнулись с трудностями в поставке продуктов. Об этом сообщили в Федерации рестораторов и отелей России, пишут "Известия".

Речь идет об овощах, салатах и некоторых видах рыбы, пояснил вице-президент организации Сергей Миронов.

Часть партнеров приостановила поставки. Также они внесли изменения в условия работы, например, сократили период отсрочки платежей или отменили его совсем.

Наиболее сильно изменился ассортимент и закупочная стоимость алкогольной продукции из-за перебоев в логистике. Пока запасов спиртного должно хватить на 3–4 месяца.

Закупочная стоимость многих товаров выросла в зависимости от категории от 30 до 80%.

Перебои со снабжением касаются как импортного, так и отечественного товара. Снижение объема поставок импорта приводит к росту спроса на российский продукт, которого может не хватать, отсюда возникает дефицит и цены.

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