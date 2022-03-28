«Госпереворот в России де-факто уже в процессе» 20 28.03.2022, 11:47

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Кремль лихорадит.

В РФ на фоне поражения в войне с Украиной исчезло высокопоставленное военное руководство, в том числе министр обороны Сергей Шойгу. Это сигнал, что в стране уже начался де-факто государственный переворот.

Такое мнение в своем блоге в "Фейсбуке" высказала украинская политтехнолог Олеся Яхно.

"Госпереворот в России де-факто уже в процессе.

Зная российские подходы, не очень-то и верится в инфаркт Шойгу. Все это звучит, как х#ень собачья. Как и странное появление Шойгу-не Шойгу с зависшим лицом в зуме. Герасимов вообще безобъяснительно пропал, то есть глава Генштаба молчит.

А, представляете, если они оба все это время в камерах сидят? И их допрашивают по старой КГБшной традиции несколько дней подряд. Может так случиться, что их никто и не увидит больше.

Тут два варианта. Либо после прокола "спецоперации" (несмотря на заявления о том, что "все идет по плану") Шойгу и Герасимову дали время на продумывание новой стратегии, и у них все хорошо. Либо начался поиск виновных внутри, и тогда у них все плохо.

ФСБшники, которых вначале взяли под домашний арест, могли дать показания на Шойгу и Герасимова.

Меня никто из них на волнует. Пишу об этом с точки зрения внутренних процессов. Вот будет забавно, когда внутри самой российской власти произойдет госпереворот, о котором так любят говорить в РФ применительно к Украине

А то, что первоначальный план провален, факт. Оказалось, что Россия в 21-м веке ведет дремучую войну. Даже то, что они пытаются выдать как результат - расширение "ЛДНР" - более, чем сомнительно. Судя по российской тактике, убитых уроженцев Донбасса среди воюющих от РФ много. Видимо, брали чуть ли не с улицы людей, пустили их впереди, а сзади заградотряды, чтобы никто не сбежал. И такой подход, возможно, не только на восточном направлении фронта, а вообще везде.

Писали ранее о том, что у России есть некая сложная доктрина нелинейной войны (достижение стратегического геополитического результата с использованием невоенных методов и средств, а именно тайной дипломатии, экономического давления), которую разработал российский генерал Валерий Герасимов. А в итоге Путин начал войну, низменную и дремучую, с ракетами и бомбами по гражданским объектам и мирным гражданам - по типу Афганской и Чеченской войн. Эхо прошлого - в действии".

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