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Белорусские рок-звезды записали песню в поддержку Украины

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  • 28.03.2022, 12:29
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Белорусские рок-звезды записали песню в поддержку Украины
Лявон Вольски
фото: НОВЫ ЧАС

Она называется «Героям слава!» и записана на украинском языке.

Белорусские музыканты Лявон Вольский, Александр Помидоров, Юрий Стыльский, а также польский исполнитель Томаш Органек выпустили песню в поддержку Украины. Она называтся "Героям слава!" и записана на украинском языке.

"Самое время для солидарности, для сплоченности, для мобилизации всех сил и ресурсов, — пишут авторы. — Это необходимо для помощи Украине в ее борьбе против империи-агрессора. И вот наш музыкальный вклад в эту борьбу. Слава Украине! Жыве Беларусь!"

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