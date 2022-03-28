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Бесконтактная оплата картами Visa с помощью Кошелек Pay перестала работать в Беларуси

  • 28.03.2022, 12:35
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Бесконтактная оплата картами Visa с помощью Кошелек Pay перестала работать в Беларуси

Из страны уходит все больше компаний.

Бесконтактная оплата картами Visa с помощью Кошелек Pay перестала работать в Беларуси. Как пишет zerkalo.io, об этом сообщается на сайте приложения. Эту информацию также подтверждает «Беларусбанк».

Платежная система Visa приостановила сотрудничество с российскими компаниями, что затронуло технические процессы передачи данных, в том числе для приложения «Кошелек».

«При этом бесконтактная оплата с помощью Кошелек Pay работает штатно для всех карт Mastercard, выпущенных банками Беларуси, которые есть в Кошельке, кроме Белинвестбанк, ВТБ Беларусь и Дабрабыт», — сообщили в компании.

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