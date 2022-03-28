«Байрактар» выходит на разведку: как ударный дрон помогает ВСУ 28.03.2022, 12:42

6,786

Фото: Getty Images

Турецкие дроны-беспилотники быстрые, легкие, маневренные и смертоносные.

Турецкий дрон-беспилотник Bayraktar TB2 стал настоящим помощником ВСУ во время развязанной Россией войны против Украины. Его работой восхищаются и даже сочиняют песни в его честь.

Unian.net рассказывает, как "Байрактар" помогает украинским военным, какие его характеристики поражают и какой хит об этом беспилотнике стал народным.

"Байрактар": что известно о турецких ударных беспилотниках

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются для разведки и наблюдения за территорией врага. Одной из самых известных моделей БПЛА являются турецкие ударные "Байрактары". Они были разработаны несколько лет назад турецкой компанией Baykar.

Название аппарата Bayraktar с турецкого переводится как "знаменосец". Этот дрон способен действовать под контролем оператора или самостоятельно. Его применяют для разведки, наблюдения или нанесения ударов на территории противника. Для поражения цели беспилотник имеет управляемые авиабомбы с лазерным наведением MAM.

Bayraktar TB2: характеристики

Bayraktar TB2 характеризуется большой продолжительностью полета (до 27 часов), он ведет дежурство в воздухе и выявляет цели, после чего быстро поражает их ракетами.

Аппарат оснащен четырьмя ракетами на подвеске. Беспилотник имеет более современные программное обеспечение и системы управления, чем многие известные дроны. Дрон также имеет множество камер и систем наблюдения для эффективной разведки.

БПЛА "Bayraktar TB2" побил мировой рекорд среди дронов в своем классе во время тестовых полетов. Продолжительность полета составила 24 часа 34 минуты.

Может нести противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Длина: 6,5 м

Высота: 2,2 м

Размах крыла: 12 м

Максимальная взлетная масса: 650 кг

Грузоподъемность: 55 кг

Максимальная скорость: 222 км/ч

Радиус связи с центром управления: 150 км, обновленная версия – до 300 км

Потолок: 8200м

Автономность: 27 час

Топливо: 300 л бензина

Операторы: 3 человека наземного центра управления

Во время войны РФ против Украины с помощью "Байрактаров" удалось уничтожить около 180 единиц российской техники вблизи с. Пустовойтовка и с. Бышкинь Сумской области.

Благодаря атаке "Байрактара" украинские военные смогли захватить и исследовать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

Также Байрактар уничтожил российскую реактивную систему залпового огня "Ураган". Но это еще не все победы ударного дрона.

Хит "Байрактар"

Хит о "Байрактаре" сочинил кадровый военный Тарас Боровок. Он довольно быстро написал композицию, которая оказалась "вирусной".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».