Financial Times: Geely сомневается в будущем в России и Беларуси 17 28.03.2022, 12:51

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Компания начала проверку, в которой оцениваются репутационные риски для бренда.

Компания Geely сомневается в будущем в России, а также в том, что китайские автопроизводители смогут добиться большого успеха в стране даже после ухода многочисленных конкурентов, сообщает Financial Times (перевод — ex-press.by).

По информации издания, Geely приостановила свою деятельность на заводе в Беларуси, экспортирующем продукцию в Россию, и начала проверку, в которой оцениваются репутационные риски для бренда.

В «БЕЛДЖИ» эту информацию назвали слухами и подчеркнули, что официального заявления от головного офиса не было.

Напомним, с 16 марта по 1 апреля СЗАО «БЕЛДЖИ» приостановило работу. Такое решение принято в связи с «нарушениями логистических связей и перебоями в поставках материалов и комплектующих из КНР».

Однако позже сайт «Китайские автомобили» со ссылкой на собственные источники сообщил, что производство удалось восстановить раньше срока, поскольку на завод поступила партия комплектующих.

В начале марта стало известно, что компания Geely приостановила отгрузки новых автомобилей дилерским центрам в России. Поставки прекращены «для оценки экономической ситуации и в связи с трудностями в логистике». Модели Geely подорожали в Беларуси минимум на 10 тысяч рублей.

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